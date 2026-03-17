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年底台南市長選戰備受各界關注，根據《TVBS》16日公布最新民調，民進黨陳亭妃取得53％台南市民認同，國民黨謝龍介則為30％，兩人差距顯著。對此，政治評論員吳靜怡今（17）日分析，藍白側翼對卓榮泰包機、萊爾校長操作失靈「真的踢到大鐵板！」吳靜怡今日在臉書發文表示，藍白側翼這波操作真的踢到大鐵板，從萊爾校長系列動畫密集抹黑、卓榮泰自費包機進行棒球外交的「公私不分」攻擊，甚至柯文哲利用李貞秀中配議題分化，「結果TVBS最新民調直接打臉，陳亭妃53%、謝龍介30%，差距從去年11月的13個百分點一口氣擴大到23個百分點！這不是綠營基本盤小回流，而是台南受訪者用民調表態告訴大家，民眾厭倦混亂，更傾向穩健、有治理感的路線。」吳靜怡分析，「為什麼極端網戰會踢到鐵板？我們從數據裡看三個真相」，首先是賴清德「火車頭」發威，綠營基層整合完成，藍白還在群龍無首。吳靜怡指出，過年期間賴清德的台南走春，完美扮演主帥壓陣、穩定軍心的角色。民進黨認同者對陳亭妃的支持從82%鐵板一塊升到89%；2022年投給黃偉哲的選民回流更從74%飆到83%，陳亭妃現在不只是個人魅力，她已成為「賴清德務實路線＋台南綠色執政延續」的象徵，這就是總統級背書的力量，把初選裂痕瞬間輾平。反觀藍白，至今還在群龍無首、整合遙遙無期。吳靜怡續指，第二個真相是「空戰大翻車！仇恨值的政治明星，讓年輕世代數位免疫力完勝，中間選民全面逃離」，如果說藍白期待的是高噪音空戰能穿透年輕票與中間票，「大錯特錯！這些極端操作，反而激起全國性反感，年輕人看破低劣手法，會直接用選票回擊。從挺台灣的泥巴戰到支持台南陳亭妃，20到29歲的年輕族群，去年11月陳亭妃還以28%落後謝龍介的38% ，現在直接暴衝到52%逆轉碾壓謝龍介的33%！30到39歲更誇張，陳亭妃以61%痛擊謝龍介的22%；連中間選民都受夠了這股烏煙瘴氣，陳亭妃狂吸44%的中立選票，謝龍介則慘跌到只剩19%，這證明了台灣年輕人跟中間選民具備強大的資訊辨識力，堅決拒絕吞下低劣的政治口水。」吳靜怡再指，第三個真相是「藍營要注意從謝龍介開始的空戰天際線已現形，綠營必注意的防守盲區警訊是50至59歲長輩群組」，謝龍介在國民黨核心盤確實守得很穩，但外溢能力已碰到天際線，而謝龍介的天際線和謝國樑、李四川、張善政、江啟程都一樣緊繃，民眾黨只存在對綠營破壞力，可是藍加白居然不大於綠。雖然藍白空戰總體過時，但這份民調也給了綠營一個必須高度警戒的破口，50到59歲的資訊易感族群。吳靜怡表示，這是陳亭妃唯一出現支持度下滑的區塊，從53%降到46% ，也是謝龍介目前唯一能緊咬不放的年齡層維持39%，這個年齡層往往是LINE群組與封閉社群的重度使用者，容易被錯假訊息與極端影片滲透，這提醒了我們，大規模的空戰雖然失效，但深入長輩手機裡的「資訊認知戰」，防線絕不能鬆懈。吳靜怡最後表示，「要吵卓榮泰包機也好，萊爾校長也好，這些操作只有自爽，當民主社會愈來愈厭倦仇恨動員、情緒操盤與無限上綱的泥巴戰，台南這份民調，至少在此刻，給出的答案很清楚，穩健路線正在加分，極端空戰正在被反噬，對任何參選人只有扣分，選民最後回頭看的，往往還是誰比較穩、誰比較像能治理城市的人。」