我是廣告 請繼續往下閱讀

工業電腦大廠研華於16日至19日參展輝達GTC 2026，此次展出多項新世代邊緣AI平台與解決方案，結合輝達Jetson Thor與IGX Thor等技術，聚焦實體AI與邊緣AI在機器人、智慧醫療、智慧物流與智慧零售等場域的實際落地應用，研華持續協助企業加速從AI評估導入到大規模部署進程，推動產業邁向智慧化升級。研華北美區總經理牛文中表示，隨著AI技術快速發展，人工智慧正從雲端模型訓練逐步走向真實世界的實體應用，形成所謂的實體AI。研華長期深耕邊緣運算與AI，致力於打造兼具高效能與產業可靠度的邊緣AI平台。此次GTC展會，研華將展示與輝達生態系的深度合作成果，透過整合硬體平台、軟體框架與產業應用解決方案，協助機器人、醫療設備與智慧場域更快速部署AI，並加速實體AI在各產業的實際落地。研華專為機器人感知與多感測器整合設計的邊緣AI平台ASR-A702 / AFE-A702（採用NVIDIA Jetson Thor），結合研華Robotic Suite與輝達Isaac ROS，可支援物件辨識、距離估測、姿態追蹤及VSLAM等關鍵感知能力，協助開發者快速建構機器人應用。此外，ASR-A702 已導入合作夥伴人形機器人應用場景，展現研華在機器人產業生態系中的合作成果。在智慧醫療領域，研華AIMB-294醫療AI主機板，可在僅130W的低功耗下執行即時手術器械異常偵測、器官分割及AR影像疊加，且無需額外GPU模組。結合Holoscan與醫療AI開發框架，以及研華邊緣AI軟體工具，可支援低延遲醫療影像處理與AI模型部署，提升醫療設備的整體效能與可靠度。研華也展出以NVIDIA IGX打造的醫療級產品USM-500，透過多模態感測資料融合與邊緣AI 運算能力，支援AI輔助手術、術中影像分析、內視鏡影像分析與機器人手術導引等應用，協助醫療機構提升臨床決策效率與醫療品質。面對智慧物流與倉儲管理需求，研華AIR-075視覺AI平台支援視覺代理（Visual AI Agents）應用於安全監控與事件管理，並提供10GbE高頻寬影像傳輸能力。此外，研華MIC-743運行影像搜尋與摘要技術，可即時進行影像分析、自然語言查詢與影片重點摘要，協助企業提升倉儲與物流營運效率與管理能力。而在在智慧零售與服務應用方面，研華將展示DS-015邊緣AI系統，透過研華 Edge AI SDK運行生成式AI模型，可在本地端提供大型語言模型（LLM）對話功能，無需依賴雲端運算。此類解決方案適用於自助服務機、智慧零售門市、數位看板與工業場域，協助企業在保護資料隱私與降低延遲的同時，提升顧客互動與服務體驗。