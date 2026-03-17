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桃園市議會定期會已揭開序幕，桃園市長張善政16日赴桃園市議會進行市政總質詢。議員朱珍瑤於質詢中表示，台北市已拋出家中有12歲以下子女員工可申請「每日減少一小時工時」的彈性措施，桃園是否有機會分段跟進。市長張善政回應表示，將觀察台北市的施行狀況，並需考量桃園與台北的產業結構有所不同。朱珍瑤議員進一步指出，現行《性別平等工作法》第19條早有受僱於30人以上企業員工得為撫育未滿3歲子女請求每天減少一小時工時之規定。但基層勞工往往處於弱勢而不敢提出，與其跟進北市，桃市府更應研議企業誘因以落實法規 。另近期適逢棒球經典賽熱潮，朱珍瑤呼籲市府要眼光長遠，應引進運動科技協助基層棒球訓練，避免國中小球員因土法煉鋼造成運動傷害，並建議以巡迴駐點方式將科學檢測儀器送進基層學校。市長張善政對此回應，市府目前已與國立體育大學展開相關合作，針對議員所提之基層體育導入科技協助，市府後續亦會納入考慮。朱珍瑤議員督促市府應針對育兒友善環境提出更積極的作為，也針對居住正義、婦幼福利、社會安全及地方建設等多元議題要求相關局處提供書面說明。