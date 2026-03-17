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菲律賓軍方不只憂心南海情勢升溫，更擔心與中國有關的間諜與滲透活動，正從零星案件演變成具延續性的長線布局。菲律賓軍方警告，這類行動往往不是短期蒐情，而是透過培養潛伏人員、滲透政府系統與社會網絡，逐步擴大影響力，甚至可能一路延伸到2028年總統大選前的政治攻防。中國則一貫否認相關指控，稱菲方說法缺乏確切證據。菲律賓海軍西菲律賓海事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）近日接受ANC訪問時指出，外國情報網的建立通常需要多年時間，操作模式包括吸收基層線民、培養「潛伏特務」，再逐步接觸能取得更敏感資訊的人員。他特別提到，選舉期向來是外部勢力活躍的高風險時段，因為一旦完成地方層級布局，就有可能進一步影響更高層級的政治競爭與政策方向。這番說法，顯示菲軍已將滲透問題從單純國安事件，上升到關乎民主程序與選舉安全的層次。崔尼代點名的代表性案例，是丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）前市長郭華萍。郭華萍於2022年當選地方首長，之後因身分造假、涉入離岸博弈與人口販運案件而持續引爆輿論。外界質疑，若地方政治人物的身分審查、資金背景與社會關係網無法被充分檢驗，外國勢力就可能藉由地方選舉切入，逐步累積政治影響力。郭華萍最終已在2025年11月因人口販運案被判無期徒刑，案件也成為菲律賓討論外國滲透與地方治理漏洞時，最常被提起的警示樣本。菲國安全部門的憂慮，也來自近兩年案件數量明顯增加。根據《路透社》報導，菲律賓當局2025年已逮捕至少十多名涉嫌替中國蒐情的中國公民，指控內容涵蓋軍營、關鍵基礎設施與海軍活動資訊；今年3月，菲律賓又宣布拘捕數名涉嫌替中國工作的菲律賓人。國安官員更透露，部分涉及南海補給任務的行動資訊曾外流給中國情報人員，雖然官方稱洩漏範圍有限、通報管道也已關閉，但事件已足以讓菲方提高戒備。根據涉案人員供述，招募手法未必一開始就碰觸機密。有些人是先被邀寫評論、做研究、接顧問案，之後才被要求提供更敏感的國防與南海資訊。其中一名被捕者說法指出，他曾在2023年至2025年間，陸續提供與南海、軍方合作及人員調動有關的資料；另有人則透過偽裝成手機遊戲的隱藏通訊程式，把補給與輪調資訊傳給上線。崔尼代也提到，依情報價值高低，報酬可達數十萬披索，10萬披索（約新台幣5.4萬元）。這類以金錢、兼差與人脈包裝的招募方式，也正是各國情報機構常見的滲透入口。更讓菲律賓軍方不安的是，外洩資訊本身未必要是最高機密，也可能足以拼湊出完整風險輪廓。崔尼代警告，若外部勢力掌握南海駐軍名單、輪調節奏、補給時間或個人背景，就能結合社群媒體、家庭資訊與財務弱點進行分析，進一步鎖定可接觸、可施壓，甚至可吸收的對象。部分被控涉諜的中國公民曾透過與地方政府、警察單位互動、捐贈現金與機車等方式建立關係網，讓菲律賓社會開始更警覺，滲透未必只發生在軍事設施周邊，也可能沿著地方政治、僑社組織與民間網絡同步展開。面對風險擴大，菲律賓軍方與國安部門已啟動所謂「內部威脅計畫」，先從軍方與國防體系內部監控可疑接觸、資訊流向與人員風險，再評估是否擴大到其他政府機關。菲律賓國會也正推動修法，希望把原本偏向戰時思維的老舊間諜法，擴大到平時、網路與外國干預等新型態威脅。對菲律賓而言，這已不只是抓幾名間諜那麼簡單，而是得補上整套制度防線，否則南海對峙尚未降溫，國內政治與行政系統可能又先被外部力量從內部鑽出裂縫。這波警告之所以格外敏感，也和菲中關係持續緊繃有關。就在3月16日，菲律賓才再次公開駁斥中國對整個南海主權的主張，並重申2016年南海仲裁結果已否定中國廣泛海洋權利聲索。當海上對抗、法律戰、輿論戰與情報滲透被放到同一張地圖來看，在菲律賓軍方眼中，未來幾年的安全挑戰，恐怕不只發生在南海海面上，也會延伸到政府體系、地方政治，甚至選舉現場。