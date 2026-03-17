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▲在北捷月台抽電子煙的男子昨（16日）在貼文的留言區下方道歉。（圖／翻攝自Threads）

北捷景安捷運站15日一名男子在中和新蘆線往蘆洲方向的月台，大膽的直接坐在候車的椅子上抽起電子煙。其一旁的女伴不僅未制止，甚至還依偎在旁和男子聊天，行徑相當囂張。一名目擊民眾將當時的畫面拍下並PO上Threads，瞬間引發網友熱議，而男子也在隔一天於留言區道歉，表示已到捷運站自首認錯。從畫面中可見，這名男子右手拿著一隻電子煙，一邊翹著腳一邊和一旁的女子開心聊天。隨後，便拿起手中的電子煙抽一口，瞬間煙霧瀰漫。有網友將畫面拍下後PO上社群網站Threads上，表示自己拍到畫面後正準備要上票閘口去通報，但沒多久兩人便離開現場。貼文曝光後，不少網友也紛紛留言，「他們雖然人不見了，但被你錄起來了，調錄影的話，應該可以抓到」、「直接反應給站務人員，公佈這89樣」、「捷運局應該加強管理法則，手拿已經開啓的杯狀飲料不得入站搭車，太多人邊走、邊坐吸著飲料」。事發隔一日，影片中的男子也在留言處道歉，表示在公共場所抽菸是不對的行為，「這件事情是我的疏忽與不成熟，造成大家觀感不佳，也間接影響到公共環境與身旁的朋友，我會深刻反省並且不會再犯。」強調未來會更注意自己的行為以及尊重公共場所的規定，「謝謝大家的提醒與指教，另外本人已經到捷運站自首認錯。」