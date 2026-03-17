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民眾黨立委李貞秀因其中配身份，遭到內政部及陸委會質疑參選資格。內政部長劉世芳昨日在內政委員會更拒絕接受李貞秀質詢，讓李貞秀只能在台上對空氣質詢。不過，劉世芳今（17）日在立法院議場前受訪時，因現場媒體擁擠，記者麥克風疑似碰觸到她的身體，劉世芳當場怒批說，「你碰到我了，我覺得受到騷擾」，並要求記者保持距離後才願意回應提問。對此，民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇痛批，這就是高官的樣子，權力歸根究底是人民賦予的，「記者是代位行使公眾知情權，不是你的隨從，更不是你的負擔」。行政院長卓榮泰今日赴立院院會提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。劉世芳並於會前受訪。不過，卻發生一段插曲，劉世芳因為被追問時，記者堵訪的麥克風一度碰到她的身體，讓劉世芳非常不高興，怒瞪電子媒體記者並要求道歉，她隨後更出聲要記者不要靠太近，因她「覺得被騷擾」。劉世芳的隨扈見狀立即加強隔開距離，並不斷呼籲「距離保持一下」。吳皇昇臉書發文痛批，「這就是高官的樣子。某高官在公開場合，擺出高高在上的姿態，更對現場辛苦奔波的記者表現出極度不耐。」甚至在記者採訪過程中，將正常的職務接觸視為「騷擾」，露出嫌惡神色。吳皇昇表示，有第一線的媒體工作者跟他分享此事，直言現場狀況令記者們非常傻眼。​他要提醒劉世芳，妳的​職位是院長給的，但權力歸根究底是人民賦予的。​記者是代位行使公眾知情權，不是你的隨從，更不是你的負擔。​水能載舟，亦能覆舟。當記者們對妳「退避三舍」時，妳離民意也就非常遠了。針對劉世芳怒瞪記者，民眾黨自媒體民眾之聲也立即製作短影音，怒批劉世芳「好大的官威！」