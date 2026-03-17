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距離菲律賓2028年總統大選還有兩年多，總統小馬可仕與副總統莎拉．杜特蒂的支持消長，已讓這場原本屬於中期布局的選戰提前升溫。最新民調顯示，小馬可仕的施政滿意度與民眾信任度同步回升，顯示總統府近期穩盤已有成效；不過，莎拉雖然數字略有下滑，整體聲望依舊明顯領先。從支持版圖來看，菲律賓政治仍深受家族勢力、地域認同與外交路線分歧牽動，這場「馬可仕對杜特蒂」的權力對決，正逐漸成形。菲律賓民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）公布的最新全國調查顯示，2026年2月27日至3月2日期間，認可小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）施政表現的受訪者為36%，比2025年同期的25%增加11個百分點；相較之下，莎拉（Sara Duterte）的施政滿意度為55%，雖較去年同期的59%下滑4個百分點，但仍維持過半支持。這也意味著，總統與副總統雖都處在高度爭議中，莎拉目前仍握有更厚實的民意底盤。若進一步觀察信任度，兩人的變化趨勢也十分鮮明。小馬可仕的信任度從去年的25%升至35%，增加10個百分點；莎拉則由61%降至54%，滑落7個百分點。小馬可仕確實有回穩跡象，但莎拉即使面臨連串政治風暴，仍保有相當高的個人信任優勢。對菲律賓政壇而言，執政評價回升、但對手仍居高位的局面，也讓2028選戰更添變數。從區域分布來看，小馬可仕在呂宋地區的表現相對突出，尤其北部更是馬可仕家族長期經營的票倉；莎拉則在民答那峨維持壓倒性優勢，延續杜特蒂家族在納卯市（Davao City）及南部的深厚政治根基。這種南北分庭抗禮的格局，不只形塑兩人的支持輪廓，也意味著未來總統選戰極可能演變為地方家族網絡與全國執政資源的全面對撞。這次調查並非在平靜時期進行，而是夾在菲律賓政壇與國際局勢接連震盪的敏感時點。民調進行期間，菲律賓國內接連出現針對小馬可仕與莎拉的彈劾動作，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）涉及「掃毒戰」的案件也持續在國際刑事法院受到關注；同時，菲律賓也紀念人民力量革命40週年，民主、威權與家族政治等歷史議題再度被拉回公眾視野。在外部環境方面，美國、以色列與伊朗衝突升高，也讓菲律賓政府面臨能源價格波動與海外公民安全等壓力。這類國際危機往往會影響選民對執政者危機處理能力的觀感，因此小馬可仕支持度回升，某種程度上也可能反映部分選民對中央政府維穩與應變表現的重新評估。不過，這股回升力道是否足以延續，仍取決於接下來的通膨、油價與外交風險管理。菲律賓總統與副總統採分開選舉制度，選民可以把總統票與副總統票投給不同陣營候選人，這也使菲律賓政壇經常出現「同台當選、上任翻臉」的戲碼。小馬可仕與莎拉在2022年曾以強強聯手之姿橫掃選舉，但上任後在外交、安全、預算與政治權力分配等議題上裂痕愈來愈深，雙方最終正式決裂，原本的選舉聯盟如今已轉成最具代表性的潛在對手。莎拉已在2月18日正式宣布將投入2028年總統大選，成為首位公開表態角逐下屆總統大位的重要政治人物。她在宣布參選時不僅與小馬可仕切割，還直接批評現政府表現，顯示杜特蒂陣營已不再只滿足於保住副總統政治能量，而是準備把整場政爭全面升級為總統大位之爭。她提早表態，也被外界視為一種搶先定調戰場、鞏固支持者士氣的策略。由於菲律賓憲法限制總統不得連任，小馬可仕無法在2028年再次參選，外界普遍預期，他接下來將扶植自己的政治接班人，與莎拉正面對決。這使得眼前的民調雖然測的是現任總統與副總統的聲望，實際上更像是下一場政權接班戰的前哨測試。小馬可仕的數字上升，代表執政陣營尚未失去競爭力；但莎拉依然領先，則說明杜特蒂家族在全國層級仍是最具威脅的政治品牌之一。這項民調共訪問1200名菲律賓成年受訪者，抽樣誤差為正負2.8個百分點，信心水準95%。從統計上來看，雖然短期波動仍需持續觀察，但目前小馬可仕正在止跌回升，而莎拉則仍穩坐最具聲望政治人物之一的位置。2028年還沒到，菲律賓的總統戰鼓聲，卻早已先響。