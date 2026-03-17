全台近 50 萬名「新青安」貸款族注意了！隨著1.5碼的利率補貼將在今（2026）年 7 月 31 日到期，8 月起新青安房貸族原本享有的利息補貼將縮水。根據試算出爐，若補貼全數回歸，千萬房貸戶每月支出將增加 2,637 元，這項消息在 PTT 房產版引發激烈論戰，有人感嘆生活壓力變大，卻也有一票網友直言：「2.27% 還是很低啦！」
官方數據揭秘：50 萬戶已上車 撥貸金額破 2.6 兆
根據財政部國庫署最新公布的 2026 年 1 月統計資料，新青安累計撥貸戶數已達 49 萬 7,391 戶 。在撥貸總額方面，累計金額高達 2 兆 6,281 億元 。光是今年 1 月，仍有 4,124 戶新申辦撥貸成功 。這龐大的群體正共同面臨政策紅利可能消失的壓力。
荷包失血試算：每月多繳 2,637 元、3 年省下的 11 萬飛了？
若以新青安最高貸款額度 1,000 萬元、40 年期計算，以一段式1.775% 的利率讓貸款戶每月較一般方案省下約 1,303 元的本息負擔，一年可省下約 1 萬 5600 元。
然而，這項政策的加碼補貼期限原定僅有 3 年，也就是到今（2026）年 7 月底。若 8 月起補貼退場，利率預計「補回」0.375 至 0.5 個百分點，恢復到約 2.275%。
• 每月還款： 負擔將直接增加約 2,637 元。
• 長期成本： 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德曾指出，新青安 3 年約可省下 11 多萬元的利息成本，但一旦補貼結束，還款本息將明顯加重。
網友正反論戰：生活壓力大 vs. 利率依然是地板價
對於每月多支出兩千多元，網友反應兩極。一派貸款族擔憂：「一個月多兩千六，真的不能加點滷蛋了」、「這只是剛開始，未來寬限期結束更慘」；但也有不少人認為：「就算回到 2.275% 也是市場低標，公教貸款都要 2.06% 了，有什麼好吵的？」、「貸款 40 年才是重點，利息補助只是零頭」。
資料來源：財政部、PTT 房產
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根據財政部國庫署最新公布的 2026 年 1 月統計資料，新青安累計撥貸戶數已達 49 萬 7,391 戶 。在撥貸總額方面，累計金額高達 2 兆 6,281 億元 。光是今年 1 月，仍有 4,124 戶新申辦撥貸成功 。這龐大的群體正共同面臨政策紅利可能消失的壓力。
若以新青安最高貸款額度 1,000 萬元、40 年期計算，以一段式1.775% 的利率讓貸款戶每月較一般方案省下約 1,303 元的本息負擔，一年可省下約 1 萬 5600 元。
然而，這項政策的加碼補貼期限原定僅有 3 年，也就是到今（2026）年 7 月底。若 8 月起補貼退場，利率預計「補回」0.375 至 0.5 個百分點，恢復到約 2.275%。
• 每月還款： 負擔將直接增加約 2,637 元。
• 長期成本： 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德曾指出，新青安 3 年約可省下 11 多萬元的利息成本，但一旦補貼結束，還款本息將明顯加重。
對於每月多支出兩千多元，網友反應兩極。一派貸款族擔憂：「一個月多兩千六，真的不能加點滷蛋了」、「這只是剛開始，未來寬限期結束更慘」；但也有不少人認為：「就算回到 2.275% 也是市場低標，公教貸款都要 2.06% 了，有什麼好吵的？」、「貸款 40 年才是重點，利息補助只是零頭」。
資料來源：財政部、PTT 房產