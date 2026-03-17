必勝客表示，台味靈魂「鹹酥雞」遇上美式經典「OREO」，這款曾於2022年引爆全台瘋狂、還被戲稱是「邪教」口味的神奇組合，睽違4年後將復刻上市，即日起必勝客再度攜手OREO推出「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」，本次不僅在比薩上鋪滿鹹酥雞、魷魚圈、甜不辣等台味炸物，更以鹹酥雞攤的甜點「炸OREO」為靈感，結合經典芝心打造「黑脆可可起司餅皮」，「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」單點嚐鮮價只要429元，即日起開賣，限期推到4月6日（或售完為止）。
說到台灣小吃，絕對免不了提到鹹酥雞，必勝客這次在比薩上演繹經典台味，鋪滿了鹹酥雞、魷魚圈、甜不辣，為了完美還原鹹酥雞風味，也特別灑上九層塔、洋蔥、蔥花、胡椒粉，讓炸物的酥香、海味的鮮甜與辛香料的香氣交織在一起。
美味再升級：炸OREO+黑脆可可起司餅皮
必勝客提到，鹹酥雞攤還有個特別的甜點，即是「炸OREO」，必勝客因此也攜手全球暢銷的夾心餅乾OREO打造「黑脆可可起司餅皮」，將一整圈帶有醇厚可可香氣的OREO整齊鋪在芝心餅皮外圈，內裡是滿滿口感牽絲、香味濃郁的莫札瑞拉起司。
必勝客「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」既有鹹酥雞的經典台味，也有OREO的甜香酥脆，即日起至4月6日限時開賣（售完為止）！首週（3月17日–3月23日）於PK APP獨家販售，邀請會員搶先開箱這場味蕾風暴；3月24日起於全通路（必勝客門市、官網、PK APP）正式販售。「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」原價849元，單點嚐鮮價只要429元。
🟡必勝客「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」販售資訊：
販售期間：2026年3月17日起至2026年4月6日（或售完為止）
販售價格：原價849元，單點嚐鮮價429元
販售通路：3月17日–3月23日首週PK APP訂餐限定販售；3月24日起全通路開賣（必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP）
販售連結：必勝客官網
達美樂推「披薩80元」 一個人爽吃、最多現省49元
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資料來源：必勝客、達美樂
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必勝客提到，鹹酥雞攤還有個特別的甜點，即是「炸OREO」，必勝客因此也攜手全球暢銷的夾心餅乾OREO打造「黑脆可可起司餅皮」，將一整圈帶有醇厚可可香氣的OREO整齊鋪在芝心餅皮外圈，內裡是滿滿口感牽絲、香味濃郁的莫札瑞拉起司。
必勝客「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」既有鹹酥雞的經典台味，也有OREO的甜香酥脆，即日起至4月6日限時開賣（售完為止）！首週（3月17日–3月23日）於PK APP獨家販售，邀請會員搶先開箱這場味蕾風暴；3月24日起於全通路（必勝客門市、官網、PK APP）正式販售。「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」原價849元，單點嚐鮮價只要429元。
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販售通路：3月17日–3月23日首週PK APP訂餐限定販售；3月24日起全通路開賣（必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP）
販售連結：必勝客官網
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資料來源：必勝客、達美樂