我是廣告 請繼續往下閱讀

媒體報導，台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌被爆「排不出選戰行程」，近3週公開行程多是空戰，「棄守陸戰、坐等藍白合」的質疑，已在白營內部蔓延。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（17）日表示，每個候選人都有其節奏，有些人是華爾滋，有些人是探戈，那她的話，應該是活力滿滿的搖滾樂。對於黃國昌被指「排不出選戰行程」，蘇巧慧受訪時表示，她在新北這500天以來，行程滿滿，像上午她就在金山插秧，後來又到板橋捐血，新北的好山好水好活動非常多，她也非常樂於參與。蘇巧慧提到，最近其實很多人開始跟她加入皮克敏當「皮友」，加入她皮友的人應該能看得到，她常常出現在新北的各地，還可以跟大家一起打菇，「新北讓我們處處充滿驚喜」。蘇巧慧直言，每個候選人都有其節奏，有些人是華爾滋，有些人是探戈，那她的話，應該是活力滿滿的搖滾樂，希望用有衝勁的態度，長跑當短跑全力衝刺，迎接新北市的勝利，希望有這個機會，為大家來服務。