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▲男子認為員警的安全帽同樣也沒有繫緊，曬出對比圖稱自己「感受蠻差的」。（圖／翻攝畫面）

一名網友日前在社群網站Threads上PO文，開頭便稱「信義分局六張犁派出所，擾民警察」，表示自己遭到員警攔下後，一下稱他沒打方向燈、一下又因安全帽太鬆要開罰。對此，男子也忍不住拍下員警的安全帽，抱怨喊：「您的安全帽也很鬆也沒有拉緊。」更直接曬出對比圖，忍不住問：「我是不清楚，我們之間的戴法有差在哪？」認為自己遭到員警針對，引發不少討論。男子於受訪時表示，當時自己並沒有交通違規的情形，因此給身分證字號時沒有查到任何資訊。警方稱他沒打方向燈，「但自己進入每一個小巷子都會打方向燈，來確保用路人注意。」另也有進一步詢問員警哪裡沒打方向燈，不過，警方並未明確表示位置，「感受蠻差的，人民保母沒有必要這樣。」他指出，全程浪費了他10分鐘左右的時間，「因為機車是租的，安全帽鬆不鬆也無法決定。」對此，信義分局回應，昨（16日）凌晨1時27分許員警於信義區信義路五段與莊敬路口執行巡邏勤務時，發現男子疑似有交通違規情形，故上前攔停查證。過程中，發現男子的所配戴之安全帽有繫扣環，但帽帶明顯未繫緊故進行舉發。另舉發過程中，男子以極快語速提供身分證號，經員警再次向其確認時，該民卻以撥打電話為由拒絕回應員警，員警並無刻意刁難情形。