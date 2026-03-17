我是廣告 請繼續往下閱讀

▲素有「黃金王子」之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊天立。（圖／記者顏真真攝）

美伊開戰，中東戰事持續延燒，不過，國際黃金現貨價格衝高後回跌，一度失守5000美元。素有「黃金王子」之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊天立今（17）日表示，短線反映市場對降息預期的改變，加上美元走強，但考量地緣政治、通膨及經濟、金融風險，市場預期今年黃金目標價上看6600美元，目前4800美元有買盤支撐，「5000美元以下都是安全可考慮進場價位」，並建議一般投資人定期定額投資。楊天立分析，黃金價格對於大部分單次戰爭反應都是稍縱即逝，上漲基只有短短幾天，之後回歸正常，再視戰爭後續發展及影響而定。這次美伊開戰也一樣，當戰爭發生時金價只是稍微反彈一下，接下來觀察後續發展。他認為，短線金價反應市場降息預期的改變，從原本預期1年降息2至3次，到現在很可能不降息，再搭配美元走強，造成金價短期進行整理，並非常有可能測試4900美元，甚至4800美元，目前在5000美元應是滿合理的整理區間。後續要看戰爭後續對全球影響。不過，考慮地緣政治、通膨、經濟及金融風險，加上黃金本身不只避險買盤，還有重新追求新的價值買盤進來，一般認為金價今年目標價位在6000美元至6600美元。楊天立並認為，「5000美元以下都是安全可考慮進場價位」，只是建議一般投資人還是採行「定期定額」方式，單筆買進只要在5000美元以下相對風險較低。楊天立進一步指出，以回檔價位來看，4800美元至5000美元是回檔重要支撐區，以這波整理來講，黃金在3天內下修21%，碰到了季線，同時碰到回檔2/3的支撐，之後橫向盤整幾乎都在回檔1/3價格上下整理，回檔1/3至50%最好支撐區，在回檔1/3以下甚至接近回檔1/2位置都是滿安全進場區域。他分析，金價跌至5000美元以下就有買盤進來，像昨晚金價下去一點點，交易量就增加，5000美元以下買盤滿明顯，目前市場預期心理改變滿快，若真的不降息，後續就會觀察通膨情況，若通膨嚴重，金價就會反應通膨。