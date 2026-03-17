LINE在今（17）媒體活動預告預計3月30日聊天室將迎來重大改版，目前台灣官方尚未釋出新介面，但透露大方向會跟進日本新版的聊天室。記者實際查看日本LINE最新介面可以發現，全新改版的介面會把「聊天」與「好友」功能整合在同一個分頁中，可以在聊天中切換到尋找好友，另外跨聊天室找「相簿」更方便。日版介面更新時還會有「熊大」親自現身進行操作導覽。台灣版本的新介面預計月底就會正式揭曉。
一鍵秒切換「聊天與好友」
過去想要尋找好友，總是要在「主頁」跟「聊天」分頁之間來回切換，從日本的新介面可以發現，聊天分頁上方加入了「聊天」與「好友」的頁籤，只要輕輕點擊就能瞬間切換，省去切換分頁的麻煩。
跨聊天室找「相簿」更方便
許多人常遇到「那張照片當初到底傳在哪個聊天室？」的困擾，現在只要透過新的「好友」頁籤，在列表下方紅框處，新增了「與好友的相簿」專區，點擊裡面的「彙整查看相簿」按鈕，就能一次瀏覽過去在多個不同聊天室中建立的所有相簿，方便快速尋找照片。
常用功能通通收進「＋」號
新版介面將許多日常實用功能全部集結到一個「＋」號按鈕中，讓畫面更簡潔。包含： 建立聊天室、建立群組、加入好友、顯示或掃描QR碼。
資料來源：日本LINE
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過去想要尋找好友，總是要在「主頁」跟「聊天」分頁之間來回切換，從日本的新介面可以發現，聊天分頁上方加入了「聊天」與「好友」的頁籤，只要輕輕點擊就能瞬間切換，省去切換分頁的麻煩。
跨聊天室找「相簿」更方便
許多人常遇到「那張照片當初到底傳在哪個聊天室？」的困擾，現在只要透過新的「好友」頁籤，在列表下方紅框處，新增了「與好友的相簿」專區，點擊裡面的「彙整查看相簿」按鈕，就能一次瀏覽過去在多個不同聊天室中建立的所有相簿，方便快速尋找照片。
新版介面將許多日常實用功能全部集結到一個「＋」號按鈕中，讓畫面更簡潔。包含： 建立聊天室、建立群組、加入好友、顯示或掃描QR碼。
資料來源：日本LINE