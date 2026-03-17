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▲福利麵包創立於1949年，早期是美軍顧問團主要供應商，後來有「麵包聯合國」的美譽。（圖／翻攝福利麵包網站）

▲AIT的2026年新年祝賀影片，分享農業部貿易及對外農業事務次長盧克．林德柏格（Luke J. Lindberg）前往福利麵包店的體驗過程。（圖／翻攝美國在臺協會IG）

▲智慧財產及商業法院認為，福利麵包與小福利辣鍋的商標近似，會引發消費者誤認混淆，判決小福利麻辣鍋不得註冊商標指定使用於「餐廳」的部分。（圖／翻攝臉書）

▲小福利麻辣鍋宣告4月結束4家分店的營業並推出最後優惠，而商標權官司是在去年12月31日獲判敗訴。（圖／翻攝臉書）

網友喻為「」的下個月結束4家分店的營業，並在收攤倒數期間推出「4人同行1人免費」的優惠，其實在母公司饗賓餐旅集團正式宣布消息前，曾和歷經一場商標權之爭，饗賓餐旅想把小福利麻辣鍋的商標註冊指定使用於「餐廳、旅館」，遭智慧財產局駁回，因此向智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）提起「」官司，不過法官認為兩者商標相當接近，，因此判決小福利麻辣鍋敗訴。依據福利麵包網站簡介，福利麵包公司成立於1949年，前身為上海法租區的百貨公司，自政府播遷來台後聘請法籍主廚、北京糕點師傅共同創立公司，，後續引進德國裸麥、美國貝果、中東麵包等各國烘焙產品，有「」之稱。有媒體報導福利麵包在1960年代首創有室內空調、購物推車及自由選購商品至櫃台結帳的消費空間，堪稱國內超級市場始祖；今年1月，發布新年影片，便是美國農業部貿易及對外農業事務次長，體驗美國農產品在台灣市場的多元應用。福利麵包公司向智慧財產局申請註冊「福利麵包」商標獲准並於2015年6月公告，饗賓餐旅申請註冊「小福利麻辣鍋」商標，原本也獲得智財局核准，在2024年6月公告，但，智財局撤銷小福利麻辣鍋指定用於「餐廳、旅館」部分的商標註冊，因此衍生這場訴訟。饗賓餐旅提告主張，關係企業「福宴館餐廳有限公司」已在1995年註冊「福利川菜餐廳」商標，；小福利麻辣鍋及福利麵包所重複的字詞「福利」極為常見，識別性不足，應限縮排他範圍。饗賓餐旅認為，小福利麻辣鍋的商標概念是「」或「」，與福利麵包所傳達的「」或「」意涵並不相同，兩者經營的服務型態及消費族群也不一樣，不至於誤導消費者。福利麵包公司以參加人身分，獲准在這場商標案中陳述意見，主張福利麵包長期、大量將商標使用在餐飲服務上又有的情形，；小福利麻辣鍋將商標用於餐飲、旅館服務，已實際造成消費者的混淆誤認。智商法院比較兩者商標，都以「福利」作為主要識別部分，只差在有無結合形容字詞「小」或商品說明文字「麻辣鍋」、「麵包」，消費者容易聯想這兩者是同一個系列的商標，因此可認定已構成近似之商標；法官也對雙方進行「」，福利麵包提出、累積導、並有長達，相較之下小福利麻辣鍋僅於，雖然饗賓餐旅提出關鍵字網搜共10萬筆的結果，不過並未被採信為消費者熟悉小福利麻辣鍋的證據。合議庭綜合判斷，消費者可能誤認小福利麻辣鍋及福利麵包存在關係企業、授權、加盟等關係，而有混淆誤認之虞，依據《商標法》相關規定，小福利麻辣鍋不得註冊，因此判決饗賓餐旅敗訴。