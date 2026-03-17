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▲金門KTV驚傳兇殺案。（圖／警方提供）

金門金寧鄉某KTV爆發兇殺案！今天凌晨4時許，一名李姓男子因與陳姓友人在包廂內歡唱時發生爭執，李男遭毆後憤而離場，隨即持刀折返包廂，揮刀把陳男砍到重傷後逃逸，而陳男經緊急送醫搶救後仍宣告不治。警方在案發後3小時將李男查緝到案，全案依殺人罪嫌移送金門地檢署偵辦，至於詳細犯案動機仍待釐清。據了解，17日凌晨4時許，當時23歲的陳姓男子與27歲的李姓友人相約前往金寧鄉一家KTV歡唱，未料雙方在包廂內爆發激烈口角，情緒失控下，陳男率先動手毆打李男，遭毆後的李男隨即憤而離場，然而，李男並非就此罷休，而是拿刀再度折回包廂尋仇，朝陳男猛砍，導致陳男身受重傷、血流如注。李男在行凶後迅速逃離現場，傷勢嚴重的陳男雖經緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。警方接獲報案後，隨即成立專案小組，並報請金門地檢署指揮偵辦，經透過監視器畫面、訪查相關證人及擴大搜索，最終在3小時內將砍死好友的李男查緝到案，警詢後依殺人罪嫌移送金門地檢署偵辦，至於詳細的案發經過與背後的犯案動機，仍有待警方調查釐清。