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▲女子遭盜刷之信用卡商店位置位於沙烏地阿拉伯，金額約9萬元新台幣。（圖／警方提供）

▲ 警方調閱監視器，發現一名港籍男子涉有重嫌。（圖／警方提供）

一名高姓女子11日搭乘文湖線從南京復興坐到萬芳醫院的途中，其放有證件、信用卡的皮包不翼而飛，且手機竟跳出多筆在海外刷卡的紀錄，一看竟遠在沙烏地阿拉伯。警方獲報後擴大監視器追查，發現一名港籍男子涉嫌重大，於桃園市一處旅館內將其查獲，全案依法送辦。據了解，高女於11日傍晚5時30分許從捷運南京復興站搭乘文湖線至萬芳醫院站。怎料，出站不久後，手機竟連番跳出信用卡的海外消費通知。高女急忙檢查隨身物品，赫然發現裝有證件、多張卡片及1萬3000元現金的皮夾早已不見蹤影，嚇得立刻向警方報案。經進一步清查，高女遺失的信用卡竟在同日內，遭不明人士跨海於沙烏地阿拉伯盜刷多筆款項，金額約達9萬元新台幣，若連同遭竊現金一併計算，整體財物損失高達11萬餘元。警方獲報受理後，立即與刑警大隊及捷警隊共同成立專案小組展開調查。經調閱沿線監視器畫面，並比對相關資料，發現一名港籍男子涉有重嫌。進一步追查發現，犯嫌於犯案後一度於捷運站內廁所更換衣物變裝，並沿途搭乘大眾運輸工具混入往來人群之中，企圖規避警方查緝、增加辦案難度，其在台活動軌跡仍遭到警方掌握。專案小組持續追查犯嫌行蹤，並報請檢察官核發拘票，於桃園市一處旅館內查獲該名犯嫌到案，並查扣智慧型手機等相關證物。全案詢後依竊盜、偽造文書、詐欺等罪嫌移送臺北地方檢察署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押，後續持續擴大清查相關案件。