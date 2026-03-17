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2026麥當勞甜心卡來了！霹靂布袋戲迷必收

▲素還真拿起金黃色薯條卡面超帥。（圖／麥當勞）

麥當勞霹靂甜心卡販售資訊

2026麥當勞甜心卡的卡面與「霹靂布袋戲」聯名，素還真、一頁書、葉小釵三大人氣角色的卡面。（圖／麥當勞）

日本麥當勞超人氣商品來台了！草莓白巧克力三角派限時3週開賣

▲今年春天，台灣麥當勞又引進全新口味「草莓白巧克力三角派」，自3月18日起至4月28日限期供應。（圖／麥當勞）

肯德基限時優惠也來了！不用百元爽嗑漢堡、披薩

2026麥當勞甜心卡來了！麥當勞表示，明（18）日開始推出與霹靂布袋戲聯名的「」，有素還真、一頁書、葉小釵三大人氣角色的卡面。此外，日本麥當勞全新口味「草莓白巧克力三角派」也將限時3週在台灣販售！麥當勞表示，今年適逢甜心卡推出20週年，業者特別與「霹靂布袋戲」聯名，選用家喻戶曉的三大台柱「」打造2026「霹靂甜心卡」。設計理念打破江湖熱血的框架，讓英雄們展現拿起金黃薯條、品味咖啡或迷上冰炫風的日常趣味場景，共推出三款卡面供收藏。實體卡搭配數位序號雙享價39元，自3月18日起販售至明年3月31日。春天草莓季開始了！日本麥當勞極具辨識度的「三角派」系列，自去年引進台灣後便掀起討論熱潮。今年春天，台灣麥當勞又引進全新口味「草莓白巧克力三角派」，自3月18日起至4月28日限期供應。除了話題新品，深受喜愛的「OREO草莓冰炫風」與「草莓氣泡飲」也同步歸隊。其中冰炫風以奶香冰淇淋為基底，拌入OREO碎片與升級版的草莓果醬，風味；氣泡飲則結合新鮮草莓熬製的果醬與雪碧。速食優惠部分，肯德基 3 月 17 日至 3 月 30 日，限時兩周推出「個人激省餐 $99 起」優惠活動最低 57 折，讓消費者輕鬆用百元價格享受人氣美味。$99 即可享有經典咔啦脆雞或咔啦雞腿堡套餐；若想來點更過癮的風味，只要再加 10 元銅板價，就能升級人氣青花椒香麻脆雞或青花椒咔啦雞腿堡套餐，外送同樣享優惠。