台北捷運今（17）日宣布，3月18日起全線車站（不含環狀線）自動售票機全面併行販售QR單程票與傳統藍色塑膠代幣(Token)，並同步推出「台北捷運Go」App單程票販售功能，預計今年7月，配合全面開放信用卡乘車，全數轉換為販售QR單程票。最終目標希望推動票券行動化；惟考量旅客仍有不方便使用手機購票之臨時需求，現階段仍須以紙本QR單程票作為輔助，並持續加強宣導「台北捷運Go」App購票與使用方式。
北捷表示，據統計，北捷單程票使用率占旅運量約2%，多為外地旅客或臨時忘記攜帶票卡者購買。為因應日後北捷「一機在手、處處暢行」的乘車方式，鼓勵旅客多使用「台北捷運Go」App購票，使用手機即可通行。
北捷指出，目前使用的塑膠單程票，定期回收清潔、消毒、風乾，重新寫入票證代碼再分裝送回各車站，過程涉及水資源、電力及後端運輸等能源耗損與繁瑣流程。即便有定期消毒清潔，疫情期間仍有部分旅客對單程票的感染風險有疑慮。相較之下，QR單程票不需回收與清洗，有效減少能源消耗及作業量，同時避免接觸傳染疑慮，提供旅客更安心的乘車環境。
北捷說明，「台北捷運Go」App購買QR單程票，請旅客下載或更新「台北捷運Go」App至最新版，即可使用信用卡及多元支付方式在線上購買；付款完成後，票券會儲存在App「我的票券」中，直接以手機QR Code感應進出站，實現一機在手、處處暢行的便利乘車方式。有關「台北捷運Go」App購買QR單程票，可參考北捷公司，或洽公司代表號(02)25363001轉9。
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北捷指出，目前使用的塑膠單程票，定期回收清潔、消毒、風乾，重新寫入票證代碼再分裝送回各車站，過程涉及水資源、電力及後端運輸等能源耗損與繁瑣流程。即便有定期消毒清潔，疫情期間仍有部分旅客對單程票的感染風險有疑慮。相較之下，QR單程票不需回收與清洗，有效減少能源消耗及作業量，同時避免接觸傳染疑慮，提供旅客更安心的乘車環境。
北捷說明，「台北捷運Go」App購買QR單程票，請旅客下載或更新「台北捷運Go」App至最新版，即可使用信用卡及多元支付方式在線上購買；付款完成後，票券會儲存在App「我的票券」中，直接以手機QR Code感應進出站，實現一機在手、處處暢行的便利乘車方式。有關「台北捷運Go」App購買QR單程票，可參考北捷公司，或洽公司代表號(02)25363001轉9。