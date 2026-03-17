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▲▲嘉義市應用物聯網科技協助空汙管制，獲2026政府設計獎GOV開發工具類別金獎。（圖／嘉義市府提供）

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嘉義市政府環境保護局以「空品物聯網運用於環境治理」為主題，榮獲2026政府設計獎( GOV Design Awards 2026)開發工具類別金獎，從全球眾多參賽作品中脫穎而出，展現運用智慧科技強化公共治理的亮眼成果。該獎項是由澳洲「全球設計推廣組織BETTER FUTUR」舉辦，旨在表彰政府、社區及公共部門，推動具勇氣、創新與卓越設計項目；涵蓋了10大類別與超過99個細分領域。嘉市此次獲獎，彰顯在空氣品質管理上導入智慧科技的前瞻布局。環保局表示，市府已佈建空氣品質感測物聯網，目前轄內共設置120台空氣品質微型感測器，應用物聯網科技協助空汙管制。以112年為基準，運用即時感測數據，標定市內5大PM汙染潛勢熱區，再依區域特性因地制宜執行管制策略，落實以科學數據為基礎的治理模式。統計顯示，114年5大熱區PM平均濃度較基準年改善10.6%，顯示治理措施具體見效。此外，嘉市強化跨機關合作，系統也整合消防局119火災派遣系統，於接獲火災訊息時，第一時間同步取得空品監測數據，自動產生影響範圍圖卡，並透過環保局臉書發布，提醒下風處民眾採取防護措施，提升整體防災與環境治理韌性。環保局表示，榮獲GOV Design Awards 2026金獎，是對該市長期推動智慧環境治理的最佳鼓勵。未來將持續精進空氣品質感測物聯網應用，深化跨域資料整合，結合AI與大數據分析，打造更即時、更精準、更貼近市民需求的環境治理體系，朝向永續、宜居的智慧城市目標邁進。