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立法院日前行使中選會人事同意權，藍白立委聯手封殺非在野推薦的3名被提名人，僅通過台灣民意基金會董事長游盈隆、藍白推薦的3名被提名人。對此，行政院長卓榮泰今（17）日批評，藍白不守承諾，強調行政院會再送一次3名落選的被提名人，行政院則補充，未來將會再提不同的人選，讓在野黨有機會補足誠信。立法院日前進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立法院同意為中選會委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等3人則遭藍、白封殺。卓榮泰上午在立法院備詢時痛批，藍白不守承諾，政治凌駕獨立機關；他並點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，強調他會再補提3位中選會被提名人，「我願意補足程序，讓你們補足誠信」。行政院發言人李慧芝補充，卓榮泰在立法院備詢時，提及將再針對中選會委員「再送一次3個人的名單」，原意是指針對不足額的部分，再依法補足提名名額，稍早卓院長在接受綠委劉建國質詢時，也有特別再次說明，未來將會再提不同的人選，讓在野黨有機會補足誠信。