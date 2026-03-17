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▲2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰將在3月14日開打。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026世界棒球經典賽「委內瑞拉VS美國」資訊

2026年世界棒球經典賽冠軍戰對戰組合

對戰組合 時間 委內瑞拉 @ 美國 8:00 AM

委內瑞拉 VS 美國賽事轉播

委內瑞拉隊 VS 美國隊先發投手解析

▲2026年WBC世界棒球經典賽冠軍戰明天台灣時間早上8點登場，由美國迎戰委內瑞拉，兩隊上演投手大鬥法，美國派出大都會新秀麥克萊恩（Nolan McLean）（左），委內瑞拉則由擁有10年大聯盟資歷的資深左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）（右）出戰。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽美國隊觀戰重點陣容實力

2026年世界棒球經典賽美國隊30人名單

大衛·貝德納David Bednar(紐約洋基)





馬修·博伊德Matthew Boyd(芝加哥小熊)





蓋瑞特·克萊文傑Garrett Cleavinger(坦帕灣光芒)





克萊·福爾摩斯Clay Holmes(紐約大都會)





葛里芬·賈克斯Griffin Jax(坦帕灣光芒)





布萊德·凱勒Brad Keller(費城費城人)





克萊頓·克蕭Clayton Kershaw





諾蘭·麥克林Nolan McLean(紐約大都會)





梅森·米勒Mason Miller(聖地牙哥教士)





喬·萊恩Joe Ryan(明尼蘇達雙城)





保羅·斯基恩斯Paul Skenes(匹茲堡海盜)





塔里克·史庫柏Tarik Skubal(底特律老虎)





蓋比·史派爾Gabe Speier(西雅圖水手)





麥可·瓦查Michael Wacha(堪薩斯皇家)





洛根·韋伯Logan Webb(舊金山巨人)





蓋瑞特·威特洛克Garrett Whitlock(波士頓紅襪)





卡爾·羅利Cal Raleigh(西雅圖水手)





威爾·史密斯Will Smith(洛杉磯道奇)





保羅·高施密特Paul Goldschmidt(紐約洋基)





布萊斯·哈波Bryce Harper(費城費城人)





布萊斯·圖蘭Brice Turang(密爾瓦基釀酒人)





艾力克斯·布萊格曼Alex Bregman(芝加哥小熊)





岡納·韓德森Gunnar Henderson(巴爾的摩金鶯)





小鮑比·威特Bobby Witt Jr.(堪薩斯皇家)





厄尼·克萊門特Ernie Clement(多倫多藍鳥)





亞倫·賈吉Aaron Judge(紐約洋基)





拜倫·巴克斯頓Byron Buxton(明尼蘇達雙城)





皮特·克勞-阿姆斯壯Pete Crow-Armstrong(芝加哥小熊)





柯賓·卡洛爾Corbin Carroll(亞利桑那響尾蛇)





凱爾·舒瓦伯Kyle Schwarber(費城費城人)





▲這可能是肩負隊長重任的洋基重砲賈吉（Aaron Judge）生涯最重要的一戰。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽委內瑞拉觀戰重點

▲決賽將由同樣是中南美洲勁旅的委內瑞拉挑戰地主美國隊，爭奪2026年經典賽的最高榮譽。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽委內瑞拉30人名單

▲羅培茲（Omar Lopez）擔任WBC委內瑞拉總教練沒有任何薪水，一切全靠熱情，如今還率隊殺進決賽，有望譜寫屬於他的志工傳奇。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典觀戰重點

2026WBC世界棒球經典賽8強中華隊成績

2026WBC世界棒球經典賽冠軍戰球隊目前戰績

▲WBC經典賽冠軍戰球隊出爐，美國和委內瑞拉兩支球隊將爭奪本屆冠軍。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）冠軍戰將在3月18日上演，本屆由美國隊和委內瑞拉進行最終決戰，美國隊將挑戰自2017年後再度奪冠，過去最佳成績為季軍的委內瑞拉則要嘗試爭奪隊史首冠。過去兩隊WBC交手紀錄，美國以3勝2敗占上風。雙方分別派出麥克萊恩（Nolan McLean，美國）和羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez，委內瑞拉）先發。《NOWNEWS》將在賽前一天為讀者整理「美委大戰」資訊、兩隊關鍵人物、30人名單，以及WBC經典賽觀戰重點，提供讀者參考。： 2026年3月18日08:00（台灣時間）： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）：在WBC世界棒球經典賽的歷史上，美國隊與委內瑞拉隊總共交手過5次。截至2026年冠軍戰前，是由美國隊取得3勝2敗的歷史對戰優勢。以下為您整理雙方歷屆的交手紀錄：2009年預賽(第一輪)：美國15：6委內瑞拉2009年預賽(第一輪)：委內瑞拉5：3美國2009年複賽(第二輪)：委內瑞拉10：6美國這一年兩隊共三度交鋒，其中委內瑞拉在後兩場比賽中拿下勝利。2017年複賽(第二輪)：美國4：2委內瑞拉2023年八強賽(半準決賽)：美國9：7委內瑞拉這場對決是雙方交手史上最經典的一戰。委內瑞拉在第8局原本還握有7：5的領先優勢。但美國隊在滿壘情況下，靠著特納（Trea Turner）轟出一發逆轉滿貫全壘打，最終以9：7戲劇性地氣走委內瑞拉，同時也粉碎了對手當年的晉級美夢。：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視年僅24歲的右投麥克萊恩(Nolan McLean)是紐約大都會隊極具潛力的新星。他在2025年賽季首度登上大聯盟舞台便一鳴驚人，先發出賽8場繳出5勝1敗、防禦率僅2.06的頂尖成績。他在48局的投球中狂飆57次三振，展現出極具統治力的投球水準，優異的表現更讓他獲得了國家聯盟新人王選票的青睞。在本屆WBC預賽交手義大利的比賽中，麥克萊恩(Nolan McLean)迎來了初登板。雖然他在第一局僅用11球就霸氣三振了三名打者，但最終主投3局被敲2支安打、投出2保送，失掉3分責失分。儘管上一戰遭遇亂流，但美國隊總教練德羅薩(Mark DeRosa)依然對他寄予厚望，盛讚他的心理素質與球威完全是為了大賽而生，並毫不猶豫地將冠軍戰先發重任託付給這位大心臟新秀。相較於美國隊推派年輕新秀，委內瑞拉則由現年32歲的資深左投羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)掛帥先發。他擁有長達10年的大聯盟豐富資歷，身經百戰且具備極佳的抗壓性，是委內瑞拉陣中非常倚重且能穩定軍心的先發戰力。委內瑞拉在四強戰中以4比2逆轉擊敗義大利，迎來隊史首度闖進WBC冠軍戰的歷史時刻。賽後總教練洛佩茲(Omar López)正式宣布將由羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)扛下決賽先發。面對星光熠熠的美國打線，這位資深左投的壓制力將是勝負關鍵。同時，委內瑞拉全隊目前士氣高昂，準備在冠軍戰中向上一屆(2023年)在八強賽將他們淘汰的美國隊展開「全面復仇」。美國隊正以堪稱史上最強的陣容進軍2026年世界棒球經典賽。兩聯盟現役賽揚獎得主都預計將在賽事中登板投球，而由總教練德羅薩（Mark DeRosa）領軍的陣容，更由蟬聯美聯MVP的球星賈吉（Aaron Judge）親自擔任隊長。不僅如此，名單中的其他球員也同樣大有看頭。勞雷（Cal Raleigh）剛經歷了一個破紀錄的賽季，他單季敲出60發全壘打，創下捕手史上單季最多轟紀錄。而在哈波（Bryce Harper）、高施密特（Paul Goldschmidt）、賈吉和克蕭（Clayton Kershaw）等人之間，這支國家隊總共握有高達7座MVP殊榮。憑藉著老將的驚人天賦，搭配惠特（Bobby Witt Jr.）、史金恩茲（Paul Skenes）、克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、圖朗（Brice Turang）等年輕新星，美國隊已準備好再次於賽事中大展身手。德羅薩將選擇誰與賈吉一起鎮守先發外野，將是未來的觀察重點。此外，哈波和惠特似乎已鎖定一壘與游擊防區，但二壘和三壘將由誰來鎮守，目前仍是未知數。南美強權委內瑞拉在D組預賽最後一戰，於邁阿密龍帝霸公園球場（loanDepot Park）與多明尼加展開巔峰對決，最終惜敗給多明尼加、以小組第二之姿挺進複賽。委內瑞拉此戰將以「客隊」身分出擊，目標是擊敗衛冕軍日本代表隊，力拚繼2009年以來、睽違17年重返經典賽四強。委內瑞拉打線目前正處於巔峰狀態，其中最讓對手忌憚的莫過於兩屆大聯盟打擊王阿萊斯（Luis Arraez）。阿萊斯在預賽階段手感發燙，14個打數敲出7支安打，其中包括4支二壘安打與2發全壘打，打擊率高達5成。此外，超級球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）也展現其強大的上壘與壘間破壞力，目前已在本屆賽事中跑回8分，高居所有選手之冠。面對由山本由伸領軍的日本隊投手群，這組由阿萊斯負責推進、阿庫尼亞展現速度與火力的進攻組合，將是委內瑞拉能否勝出的關鍵。José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo SanchezSalvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心在經過慘烈的廝殺之後，目前4強球隊為：多明尼加、委內瑞拉、義大利、美國。而後續美國又以2：1擊敗了多明尼加，委內瑞拉4：2戰勝義大利，先後晉級冠軍戰。⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國中華隊在C組戰績為2勝2敗，比較失分率後不如韓國，無緣晉級8強。▪️美國：5勝1敗▪️委內瑞拉：5勝1敗