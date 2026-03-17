我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院程序委員會今（17）日開會，會議一開始藍綠雙方動員進場，國民黨立委翁曉玲、許宇甄、王育敏等人接連現身，國民黨有8人到場，民進黨則有9人。召委翁曉玲眼見表決必輸，開會僅19分鐘後宣布散會，連投票程序都未執行便帶隊集體離場。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書抨擊，這是不敢投票的「民主惡例，有夠難看」，並大酸失蹤的葛如鈞「需不需要通報協尋？」回顧議事過程，會議一開始藍綠雙方即展開動員，藍營立委盧縣一、翁曉玲、許宇甄及王育敏等人陸續進場，民進黨則有9人到場。在選出翁曉玲擔任召委後，民眾黨立委蔡春綢隨即提案要求將多項民進黨立委提出的《港澳條例》、《兩岸關係條例》等修正案暫緩列案。然而，翁曉玲在台上不斷東張西望等待葛如鈞，卻始終等不到這「關鍵的一票」來扭轉人數劣勢。眼見民進黨立委集體喊出「有異議」並準備舉手表決，翁曉玲竟未依照議事規範進行投票，反而拋下一句「朝野黨團無法達成共識，提報院會」就宣布散會。現場綠營立委如陳培瑜等人隨即起身抗議，但藍營立委理都不理，直接快閃下班。張育萌諷刺表示，以前藍白擋案至少還會意思意思投個票，現在卻連演都不演，拜翁曉玲所賜讓立法院成了「史上最涼職場」，開會不到19分鐘就能中午下班，「翁曉玲開這種民主惡例，有夠難看。」