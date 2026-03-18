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農曆二月初二是3月20日為民間信仰中心新春後「做牙」的日子，也是土地公生日，拜拜象徵土地公報到以及新年豐收，也是民間求財運、事業、平安的重要日子。除土地公愛吃的麻糬、花生外，陽明交大校門指定「仙草蜜」，更常為師生有疑難雜症時的許願必需品。只要搜尋「土地公愛吃什麼？」，仙草蜜在這幾年也躍昇排名，都市傳說正是來自於新竹的陽明交大校門口的光明福德宮，原因竟是「煩事先找me」（仙草蜜）。福德宮爐主李榮春提醒大家當天要怎麼拜：一、24小時皆可拜，只要土地公廟有開的時候不限時段都可祈求祈福，特別是晚上更常有民眾坐在土地公廟前沉思找靈感。二、拜拜供品準備三牲、水果、甜品跟酒皆可，並表示當地信眾拿仙草蜜來當供品已流行3、40年。交大學長姐也代代相傳「拿仙草蜜當供品許願就會實現」，土木系許同學表示「我每月初一、十五都會來拜土地公，爸媽更是交代要拿仙草蜜來拜，我許過的願望真的每個都有實現」。材料系楊同學分享，「我都是來土地公廟祈求身體健康，入學前的考試拿仙草蜜來拜真的考上交大，沒有拿仙草蜜以外的供品來拜過。」運管系張同學也說，「我今年是大四生，拿仙草蜜來拜拜幫助我成功推甄上研究所」。泰山食品特別在20日當天至現場設置「奉茶祈福站」，民眾在12:00至17:00至現場，完成社群分享任務就可以免費領限量「解憂仙草蜜」並可填寫祈福卡一起向土地公許願，泰山吉祥物象徵探吉（賺錢）的「泰吉」也會在現場與求財的信眾一起互動為大家增加財運。為了分享平安與好運，泰山食品也製作了120斤的仙草蜜平安龜致贈給廟方，放置在廟中祈福。另，泰山年初起就與全台12間土地公廟做祈福連線，將「仙草蜜」、「仙草茶」化為最強供品，全台捐贈出3888瓶給廟方使用或奉茶給宮廟參拜信徒；也同步致贈仙草蜜祈福塔、平安龜給廟方。