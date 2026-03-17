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行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆擔任中選會主委，立法院13日行使人事同意權，游盈隆獲藍綠白一致通過，即將上任。台灣民意基金會今（17）日發新聞稿說，游盈隆已於16日董事會宣布請辭基金會董事長及董事職務，董事會也通過新任董事長由董事黃向成接任，另外為避免不必要的紛擾，基金會未來將停止每月例行對外發布民調。台灣民意基金會今（17日）表示，3月16日舉行第五屆第五次董事會，游盈隆於會中宣布請辭基金會董事長及董事職務，董事會並通過新任董事長由董事黃向成先生接任，會中游盈隆說明，因接受提名出任中選會主委，立法院於13日院會表決通過，為因應中選會繁重的選務工作，必須辭去董事長職務，全力以赴，並昭公信。台灣民意基金會說明，繼任董事長黃向成為美國賓夕法尼亞大學法學碩士，黨外民主運動世家子弟，形象清新，法政素養深厚，年輕一代佼佼者。台灣民意基金會強調，基金會是一個非營利、非政府、超黨派的智庫型公益組織，宗旨在關懷、研究與傳達台灣民意，是游盈隆一手創辦，自2015年9月成立迄今已超過十年，未來仍將一本初衷照常運作。惟，為避免不必要的紛擾，未來將停止每月例行對外發布民調。