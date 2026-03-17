中華郵政今年迎來創辦 130 週年！為了與台灣人同慶這極具歷史意義的時刻，中華郵政首度跨界聯手台灣國民美食品牌「義美食品」，推出限量1萬盒的「郵局 x 義美小泡芙聯名經典禮盒」，3月20日上午在「i郵購」獨家開賣，還有9款波波鴿公仔的模樣搶先看！
郵局義美小泡芙禮盒限量1萬盒！波波鴿公仔踏著金牌郵筒
華郵政公司今天（17日）宣布攜手國民品牌義美食品，以「郵政130義美遞心意」為主題，推出具紀念價值的「郵局×義美小泡芙聯名經典禮盒」，3月20日郵政節上午10時在「i郵購」獨家開賣，每箱含運費優惠價320元，限量1萬盒。
中華郵政公司表示，這次聯名禮盒融入多項郵政元素，外裝設計包含郵政吉祥物「波波鴿」、義美人氣角色「小泡芙人」，以及首次登場的波波鴿好友－「波斯喵」，共同慶祝郵政130歲生日，透過郵筒與郵車，將祝福與喜悅傳遞至每個角落。
「郵局×義美小泡芙聯名經典禮盒」內含2種口味小泡芙、郵政130週年限量明信片1張，以及「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」1個，波波鴿公仔外觀共有3種顏色，除經典紅色郵筒、綠色郵筒外，還有台灣特有、僅2%機率能拿到的「奧運金牌郵筒」款式，而底部印章圖案也設計3種不同款式，因此有多達9種組合搭配，隨機出貨，增添開箱驚喜與收藏趣味。
中華郵政130週年聯名小泡芙禮盒販售資訊
開賣時間：2026 年 3 月 20 日（郵政節）上午 10 點整。
販售通路：僅限中華郵政「i 郵購」平台獨家線上開賣。
優惠售價：每箱 320 元（此價格已享含運費優惠）。
限量配額：全台限量 10,000 盒，售完為止。
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華郵政公司今天（17日）宣布攜手國民品牌義美食品，以「郵政130義美遞心意」為主題，推出具紀念價值的「郵局×義美小泡芙聯名經典禮盒」，3月20日郵政節上午10時在「i郵購」獨家開賣，每箱含運費優惠價320元，限量1萬盒。
「郵局×義美小泡芙聯名經典禮盒」內含2種口味小泡芙、郵政130週年限量明信片1張，以及「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」1個，波波鴿公仔外觀共有3種顏色，除經典紅色郵筒、綠色郵筒外，還有台灣特有、僅2%機率能拿到的「奧運金牌郵筒」款式，而底部印章圖案也設計3種不同款式，因此有多達9種組合搭配，隨機出貨，增添開箱驚喜與收藏趣味。
開賣時間：2026 年 3 月 20 日（郵政節）上午 10 點整。
販售通路：僅限中華郵政「i 郵購」平台獨家線上開賣。
優惠售價：每箱 320 元（此價格已享含運費優惠）。
限量配額：全台限量 10,000 盒，售完為止。