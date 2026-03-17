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民眾黨創黨主席柯文哲日前聲請解除限制出境3天，要在前飛往日本參加長子柯傅堯的東京大學博士班畢業典禮，台北地院今日裁定駁回，理由包括。本案可抗告。柯文哲聲請狀提及，欲出席長子博士學位授予儀式，且身為台灣民眾黨創黨主席，無藉短暫出國行程棄保潛逃之可能，為兼顧及刑事程序之順利進行，聲請單次解除被告之出境、出海限制，准許被告於2026年3月23日至同年月25日前往東京參與上開儀式，並據提出日本東京大學邀請函等為證。北院裁定指出，觀諸該邀請函之內容，固列載被告之長子於2025年10月間完成於東京大學之博士學業，而將於2026年3月24日舉行學位授予典禮，故邀請家人前往參與等內容，但，自無法僅以柯文哲具有因親屬關係、父子情感而生身分上不可替代性，就認定他有暫時解除限制出境、出海限制，親自到場參加前開儀式的必要。合議庭表示，柯文哲就相關行程規劃、是否提出相應之擔保等均付之闕如，且聲請暫時解除限制出境、出海之返國日期為2026年3月25日，距離本案宣判日僅一日。又經徵詢台北地檢察之意見，，故衡酌目前訴訟進程，法院即將於2026年3月26日宣判，考量司法實務通案處理類似情況之公平性，建請駁回被告之聲請等語。法官審酌，限制出境、出海已屬刑事訴訟法所規範強制處分中對於人身自由、行動自由、遷徙自由干預較為輕微之手段，故於聲請人未能具體說明被告有親自前往之確實絕對必要性之情況下，自難率以此原因逕予認定有暫時解除限制出境、出海之必要；且