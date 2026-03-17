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▲柯文哲欲赴東京參加兒畢典聲請解除境管，遭北院駁回。柯文哲妻子陳佩琪臉書發文痛批。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城等案，北院將於26日宣判。柯文哲以參加兒子東京大學24日畢業典禮為由，聲請暫時解除限制出境。北院今（17）日以「台日無司法互助引渡機制」等理由，駁回聲請。對此，柯文哲的妻子陳佩琪表示，他想委任律師再提抗告。陳佩琪臉書發文表示，她的先生柯文哲擔任重症醫師25年、 8年首都市長、5年創黨主席，在父親病危時無法隨侍在側，過世了，爭執許久才勉強參加一個多小時家祭， 母親數次跌倒、健康狀況不好，也無法陪伴照應，如今兒子畢業典禮也無法親自前去參加觀禮。陳佩琪質疑，「他犯了什麼？ 一個沒有參與的北市府都計案，模仿民進黨的扁帽工廠、小英商號和賴嗓小舖賣小物，政治獻金全募來給黨選舉使用」，陳佩琪還說，她以跳樓明志完全沒一毛錢私用入自己口袋，委託專人申報政治獻金，帳目不對，就說他公益侵占，然後將這些罪名全部加總罹織，就苛以他高刑責，在過去一年多來剝奪他人身自由、羞辱他社會人格，要讓他在台灣政壇政治死亡。陳佩琪痛批，從2024年8月底以來， 黨檢媒的羞辱打壓從未見停歇，但柯文哲仍不喪其志， 今天一樣活動滿檔，為台灣和民眾黨奔波，他說台灣和黨仍有許多極待他決定處理之事，雖然他常告誡我別糾結在一件事情上，而今天下班後仍沒看見他身影，「我個人意見、想委以律師再提抗告...」