台中市府勞工局辦理的「職人傳承新秀暨技術傳承選拔」，即日起至4月30日開放報名！取人傳承新秀選拔邁入第六屆，首度納入新興產業「3D製作」職類，並增設技術傳承績優單位組獎項，總獎金高達78萬元，歡迎職人帶新秀組成「師徒檔」，以及在地深耕技術傳承單位踴躍挑戰。
勞工局長林淑媛表示，台中市是一座充滿百工百業生命力的城市，市長盧秀燕上任後積極推動技能紮根，透過職人選拔與表揚，讓各行各業的精湛技藝得以代代相傳。
今年職人傳承新秀組共計選拔6項職類，包含「花藝」、「木工」、「皮革製作」、「藝術砌築」、「異國料理」，以及今年特別新增「3D製作」職類，鼓勵運用電腦軟體，於虛擬三維空間創作並轉化為實體物件，象徵職人精神跨入數位新時代。
勞工局指出，今年選拔活動有別於以往，特別增設技術傳承績優單位組，名額3名。旨在表揚台中市轄內積極投入技術人才培訓、推廣職業技術影響力的事業單位或人民團體。凡近三年（112年至114年）具備技術傳承實績者，如規劃資源培育關鍵技術人才、推薦人才參加評選獲獎等，均可提出申請，期盼藉此樹立典範，帶動在地產業人才永續發展。
勞工局補充說明，職人傳承新秀組共6項職類，預計各選出4組優勝搭檔，共計24組，獲獎者除領取優渥獎金外，後續也將受邀擔任推廣活動師資，如工作坊、講座分享或職類推廣短片拍攝，分享技術傳承的心路歷程，讓更多市民看見職人價值。
115年度職人傳承新秀暨技術傳承績優單位選拔活動，即日起至115年4月30日受理報名，邀請優秀職人帶領新秀共同參賽。活動詳情及報名簡章，請至台中市政府勞工局網站下載( http://www.labor.taichung.gov.tw/公告訊息/職人傳承新秀選拔)，詳細活動資訊也可電洽04-22289111分機35612洪先生。
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今年職人傳承新秀組共計選拔6項職類，包含「花藝」、「木工」、「皮革製作」、「藝術砌築」、「異國料理」，以及今年特別新增「3D製作」職類，鼓勵運用電腦軟體，於虛擬三維空間創作並轉化為實體物件，象徵職人精神跨入數位新時代。
勞工局補充說明，職人傳承新秀組共6項職類，預計各選出4組優勝搭檔，共計24組，獲獎者除領取優渥獎金外，後續也將受邀擔任推廣活動師資，如工作坊、講座分享或職類推廣短片拍攝，分享技術傳承的心路歷程，讓更多市民看見職人價值。
115年度職人傳承新秀暨技術傳承績優單位選拔活動，即日起至115年4月30日受理報名，邀請優秀職人帶領新秀共同參賽。活動詳情及報名簡章，請至台中市政府勞工局網站下載( http://www.labor.taichung.gov.tw/公告訊息/職人傳承新秀選拔)，詳細活動資訊也可電洽04-22289111分機35612洪先生。