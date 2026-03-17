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基隆市政府於今(17)日市務會議通過新制，正式下修天然災害停班停課的衡量標準，宣布未來24小時累積雨量預測達200毫米即可研議放假，打破中央現行規定的350毫米門檻。市府強調，基隆因地形多山且位處迎風面，過去常在雨量未達標前就發生災情，因此決定採取「分區判定、分層啟動」機制。不過同樣也是生活圈的桃園市政府則表示，基於共同生活圈，各市決策仍會密切聯繫並依實際影響做最終判斷。過去颱風停班停課標準，基北北桃是共同生活圈，都會統一晚間8點同步宣布決策，但基隆這次下修標準，等同於把颱風停班課機制與北北桃脫鉤。儘管基隆市府主張需依地方特性因地制宜，並將建議中央同步修法，但此舉勢必影響跨縣市通勤族的規律，若未來基隆因200毫米門檻先行放假，而雙北及桃園仍維持既有標準，恐將出現同生活圈內步調不一的情況。隨著政策變動，基隆將成為全台唯一24小時降雨量超過200毫米，就可能停班課的地區。桃園市政府說明，基北北桃在決策過程中，都會保持密切聯繫與共同決策，目標是儘可能降低市民在就學、上班、通勤等各方面的影響。桃園市府強調，最終仍會視颱風侵襲的實質影響，依據實際情形做出綜合判斷。