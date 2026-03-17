蘋果於3月中旬無預警發表全新耳罩式耳機AirPods Max 2，這也是自2020年初代推出後，睽違5年迎來的關鍵升級版本，售價和上一代相同，維持17990元。新機值得買嗎？記者觀察上下兩代的差異，和目前台灣AirPods Max的售價，兩代價差僅1000~1500元之間，但新機導入H2晶片，補齊過去的功能缺口，包括無損音訊支援、進階降噪與多項智慧音訊體驗，會建議現階段就直上新機。
回顧AirPods Max發展歷程，初代在2020年的年底上市，雖然2024年有新版本，但僅改USB-C接口，核心規格沒動，H2晶片早於2022年就導入AirPods Pro 2的情況下，Max系列遲遲未跟進，確實讓人很難下手。新推出的AirPods Max 2正式補上，更具有購買誘因。
這次AirPods Max 2的升級，集中在「聲音處理」與「智慧體驗」兩大面向。首先，就是H2晶片帶來的最大改變，主動式降噪能力最高提升至前代1.5倍，對於飛機、捷運等高噪音場景的抑制效果更加明顯。同時，蘋果也導入全新高動態範圍擴大器，強化音場層次與細節還原，整體聽感更接近高階監聽等級。
此外，音質升級另一大重點，是首度支援透過USB-C傳輸24位元、48kHz無損音訊，對於重視音質的用戶來說，是一項遲來但重要的升級，搭配低延遲音訊模式，在影音觀看與遊戲體驗上，也有更好的同步表現。對於過去AirPods Max被酸「音質對不起價格」，這次應該會有明顯進化。
AirPods Max 2轉型創作工具
與過去不同的是，AirPods Max 2這次強化聽覺體驗，更明顯往「創作者工具」定位靠攏。首先新增的「錄音室等級錄音」，讓使用者可以直接透過耳機進行高品質人聲錄製，對Podcaster、歌手或影音創作者來說，大幅降低設備門檻。另一項新功能則是「相機遙控」，透過Digital Crown即可控制iPhone或iPad拍照與錄影，讓耳機也能成為拍攝輔助工具。
同時，AirPods Max 2也整合Apple Intelligence功能，導入即時翻譯，讓跨語言溝通更直覺。此外，包括適應性音訊、對話感知、語音隔離與個人化音量等功能，也全面補齊現行AirPods產品線的智慧體驗。當搭配Logic Pro使用時，可進行空間音訊創作與混音。但新耳機外觀與重量幾乎未調整，長時間配戴的壓頭感還是沒有減輕，對於期待輕量化的消費者來說，可能會有點失望。
等了5年值得買嗎？
整體來看，AirPods Max 2確實補齊過去5年來最關鍵的缺口，從H2晶片、降噪升級到無損音訊與AI功能，都讓產品競爭力大幅提升，在加上目前上一代的市售價都還在17000元上下，以1000元的價差來看，真的不需要考慮，就直上新機，如果是首次入手，或本身高度依賴蘋果生態系，這一代完整度高也很值得入手，特別適合通勤族、長途旅行者與內容創作者。但要是很在乎耳機重量、頭戴的設計，建議試戴後再決定。
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這次AirPods Max 2的升級，集中在「聲音處理」與「智慧體驗」兩大面向。首先，就是H2晶片帶來的最大改變，主動式降噪能力最高提升至前代1.5倍，對於飛機、捷運等高噪音場景的抑制效果更加明顯。同時，蘋果也導入全新高動態範圍擴大器，強化音場層次與細節還原，整體聽感更接近高階監聽等級。
此外，音質升級另一大重點，是首度支援透過USB-C傳輸24位元、48kHz無損音訊，對於重視音質的用戶來說，是一項遲來但重要的升級，搭配低延遲音訊模式，在影音觀看與遊戲體驗上，也有更好的同步表現。對於過去AirPods Max被酸「音質對不起價格」，這次應該會有明顯進化。
AirPods Max 2轉型創作工具
與過去不同的是，AirPods Max 2這次強化聽覺體驗，更明顯往「創作者工具」定位靠攏。首先新增的「錄音室等級錄音」，讓使用者可以直接透過耳機進行高品質人聲錄製，對Podcaster、歌手或影音創作者來說，大幅降低設備門檻。另一項新功能則是「相機遙控」，透過Digital Crown即可控制iPhone或iPad拍照與錄影，讓耳機也能成為拍攝輔助工具。
同時，AirPods Max 2也整合Apple Intelligence功能，導入即時翻譯，讓跨語言溝通更直覺。此外，包括適應性音訊、對話感知、語音隔離與個人化音量等功能，也全面補齊現行AirPods產品線的智慧體驗。當搭配Logic Pro使用時，可進行空間音訊創作與混音。但新耳機外觀與重量幾乎未調整，長時間配戴的壓頭感還是沒有減輕，對於期待輕量化的消費者來說，可能會有點失望。
等了5年值得買嗎？
整體來看，AirPods Max 2確實補齊過去5年來最關鍵的缺口，從H2晶片、降噪升級到無損音訊與AI功能，都讓產品競爭力大幅提升，在加上目前上一代的市售價都還在17000元上下，以1000元的價差來看，真的不需要考慮，就直上新機，如果是首次入手，或本身高度依賴蘋果生態系，這一代完整度高也很值得入手，特別適合通勤族、長途旅行者與內容創作者。但要是很在乎耳機重量、頭戴的設計，建議試戴後再決定。