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台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄今（17）日表示，台灣銀行在金融創新、客戶體驗與組織轉型等面向持續深化，去（2025）年稅前淨利達新台幣327億元，加計政策因素影響，已連續2年突破新台幣400億元，穩居公股銀行之首。同時，台銀人壽去年初年度保費收入也在6年後重回百億元，而台銀證券受惠股市熱絡，成交量屢屢突破兆元，預估今年首季獲利可達成全年目標。展望2026年，凌忠嫄指出，，台灣金截至2月合併稅前淨利新台幣84.35億元，若加計政策因素影響，已達新幣100億元，將在穩健經營的核心原則下，發揮品牌優勢，擴大核心業務版圖，並加速導入數位與AI應用，強化流程效率與客戶體驗，持續嚴守法令遵循、風險控管與資訊安全，深化防詐、打詐作為，確保金融服務穩定運作。在銀行業務方面，台銀2025年維持台灣聯貸市場領先地位，連續7年蟬聯統籌主辦行與額度分銷行雙料冠軍，並積極推動5大信賴、6大核心戰略產業，以及中小暨微型企業振興融資方案等政策性貸款，以多元金融工具支持企業升級轉型，並協助中小微企業穩定營運、注入成長動能。在金融消費者保護方面，台銀深化公平待客與高齡友善服務，並持續精進防詐機制與跨機關協作，自2020年起累計阻詐金額達新台幣22.35億元。永續金融方面，推動永續連結指標貸款、綠色及永續定期存款與可持續發展債券等商品，引導資金流向低碳與永續產業，協助企業加速淨零轉型，並發行全臺首張木質信用卡「綠行卡」，攜手客戶響應永續議題。同時，台銀也積極優化數位體驗與精進金融創新應用，聚焦「行動優於網路」發展趨勢，提供更流暢、直覺且高效的數位服務，並主導「貴金屬業務運用RWA代幣化技術跨行應用聯合實證」專案，探索運用區塊鏈代幣化技術，優化傳統貴金屬「跨行清算」與「跨行實體提領」兩大業務場景的作業流程，展現數位轉型的驅動力。台銀今年也將持續運用企業金融優勢，支持中小企業轉型升級，並整合外匯、聯貸及海外據點資源，因應企業跨境經營需求，穩健拓展國際金融服務能量。在壽險業務方面，台銀人壽持續推動商品結構調整與深耕通路，聚焦保障型及長期價值商品，銀行通路與傳統通路雙引擎發揮效益，新契約保費與合約服務邊際（CSM）呈現大幅成長，逐步奠定長期經營所需基礎。在營運層面部分，台銀人壽積極運用數位科技，導入流程自動化解決方案，提升作業效率與服務品質。隨著IFRS 17與TW-ICS新制正式上路，台銀人壽也將聚焦資產負債管理與強化財務韌性，穩步推動轉型。在證券業務方面，台銀證券在市場波動中審慎應對，去年營運表現優於目標，積極精進數位服務，提升投資人服務便利性與黏著度，並落實普惠金融，推廣定期定額投資服務，簽約戶數持續成長，提供投資人更友善、多元的理財選擇。今年台銀證券將持續擴大普惠金融與數位服務，並結合集團資源拓展多元收益來源。凌忠嫄強調，金融的價值不僅僅是提供資金，更在於變動時期維持穩定、在轉型之際引領方向。面對未來充滿挑戰的國際局勢與金融環境，集團將持續以誠信經營為核心，發揮金控整合綜效，攜手同仁齊心前行，在變局中累積實力、在穩定中創造成長，持續為社會與民眾創造永續價值。