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「玉山論壇」今（17）日登場，以「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」為主軸，吸引來自全球22個國家、超過70位國際政經領袖參與，規模創下歷年之最。外交部長林佳龍指出，此次論壇邀請到帶領波蘭民主轉型的關鍵人物、前總統華勒沙擔任講者，適逢台灣總統直選30週年，不僅彰顯民主價值的傳承，更與「智慧城市暨淨零城市展」結合，安排外賓實地參訪，展現台灣在科技創新、數位治理與淨零轉型的成就。林佳龍表示，當前國際局勢動盪，威權政權試圖透過經濟脅迫與假訊息動搖自由社會，甚至散布「繁榮需靠集權實現」的錯誤敘事，對此，民主國家必須更團結，以實質行動證明民主體制的優勢。他認為，台灣近年在半導體與人工智慧領域的蓬勃發展，正是源於對自由體制的堅持，這使台灣成為全球民主國家中不可或缺且最可信賴的夥伴，有力反擊威權體制的敘事。台灣在科技與經濟的成功，證明自由民主不僅能創造社會繁榮，更能為人民帶來安全與幸福的生活，對全球民主社群而言是極大的鼓勵。林佳龍強調，將持續透過玉山論壇等國際對話平台，分享自身發展經驗，致力跟理念相近的夥伴合作，期待透過這類國際交流，強化民主國家的連結與韌性，共同應對時代挑戰。