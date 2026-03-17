我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市北區14號晚間發生一起兇殺案！一名22歲男大生遭同性伴侶持水果刀狂刺13刀，重傷身亡，姚姓嫌犯落網冷血辯稱，不滿遭對方傳染性病，但死者友人事後在社群平台怒揭內幕，直指嫌犯私生活混亂，先得病還不覺得自己有錯，檢警今（17）日進行解剖相驗，黃姓死者因失血過多身亡，初步認定至少13處刀傷遍布頸部、胸腹及雙手，腹部4×4公分大傷口臟器外露、頸部2×2公分氣管斷裂，友人現身殯儀館，反控嫌犯騷擾行為，根本是預謀犯案。姚男25歲瘦小身材，供稱跟黃男是同志伴侶，近期驗出性病認定遭對方傳染，14日上午吞藥自傷被家人救回仍氣炸，凌晨3點衝安南五金買水果刀，埋伏黃男北區百貨美食街打工處，晚上10點見面再吵，黃男徒步走人姚男一路追到西門路四段騎樓，當街猛砍等警方壓制，坦承「氣到失控」，但監視畫面顯示尾隨預謀，檢方早聲押禁見獲准。檢警人員於17日前往殯儀館，對14日晚間不幸遭男友刺殺身亡的黃姓男子遺體進行解剖相驗。死者友人現身殯儀館，認為此案是預謀犯案，因為案發當天中午死者還在友人身邊，而姚姓兇手當時就已經跑去死者家中。針對嫌犯聲稱遭傳染性病一事，死者另一名朋友在網路貼文澄清，死者根本沒有性病。死者友人表示，死者曾拿出從去年到今年的檢查報告給他看，結果都沒有問題。友人更指出，對方私生活尤其是性方面非常混亂，並透露曾向死者建議，只要嫌犯到他家或要與他接觸，就應該報警處理。而死者父親也表示，兒子身高180公分熱愛廟會宋江陣武術，臉書最後貼文3/10分享五朝王醮遶境求平安，中午姚男還上門按鈴兇相畢露，他打電話警告兒子「別理邪氣男」，卻成永別，堅否同志關係與性病傳染，質疑「壯兒怎被一人殺？」盼調醫紀錄與周邊畫面查共犯，黃家也排公祭讓親友悼念。