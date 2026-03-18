你是否發現，即便每天刷洗，廚房水槽提籠或除濕機水箱總會莫名長出一層滑溜溜的「生物膜」？近日社群平台掀起一波一元硬幣居家生活妙招熱潮，許多人紛紛在馬桶水箱、除濕機水箱丟入幾枚銅板。這並非單純的都市傳說，連網紅「絞肉機女神」也發文認證，自家水槽就放了約 50 枚硬幣，利用科學原理達到強效 抑菌。
揭密 92% 銅含量：2 小時殺死 99.9% 細菌
為什麼這招非要用「一元」不可？據析，台灣壹圓硬幣主要成分包含 92% 的銅，其餘為鎳與鋁。這種高比例的銅成分在潮濕環境中會釋放出銅離子，這正是發揮清潔奇效的關鍵。
相較於其他金屬，銅離子 (Cu 2+) 在殺菌消毒上的表現極為出色，實測顯示其能在 2 小時內殺死 99.9% 以上的細菌。這種強大的抗病毒能力，能從源頭阻斷細菌與黴菌繁殖，讓原本容易累積汙垢的表面維持清爽。
多功能實測：除濕機、馬桶水箱「滑膩感」全消
這枚銅板的用途遠比想像中廣泛。網友在「水電 DIY 技術研習社」分享，僅需放置 7 到 8 枚硬幣在除濕機水箱中，一週後原本滑膩的生物膜明顯消失。
• 馬桶清潔： 放入水箱可減少霉味與黑垢產生，延長 馬桶清潔 的週期。
• 廚房除臭： 放置於水槽提籠內，能抑制廚餘產生的異味，並減少生物膜形成的滑膩感。
值得注意的是，網友實測發現 5 元或 10 元硬幣的效果並不顯著，關鍵就在於其含銅量與一元硬幣有明顯落差。
內行提醒：別讓「洗錢」變「修馬桶」
雖然這招成本極低，但網友也提醒操作時務必注意物理阻隔。由於硬幣體積小，若直接丟入馬桶水箱，可能會隨水流滾動卡住止水皮或排水閥，導致馬桶漏水甚至零件受損。
最保險的做法是利用舊絲襪或排水口濾網將硬幣紮好，再懸掛或固定於水箱一角。此外，銅離子釋放雖具抑菌效果，但屬於輔助性質，不能完全取代定期的深度刷洗，且硬幣長期浸泡後會氧化變黑，建議定期更換以維持最佳效能。
資料來源：水電 DIY 技術研習社、絞肉機女神
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為什麼這招非要用「一元」不可？據析，台灣壹圓硬幣主要成分包含 92% 的銅，其餘為鎳與鋁。這種高比例的銅成分在潮濕環境中會釋放出銅離子，這正是發揮清潔奇效的關鍵。
相較於其他金屬，銅離子 (Cu 2+) 在殺菌消毒上的表現極為出色，實測顯示其能在 2 小時內殺死 99.9% 以上的細菌。這種強大的抗病毒能力，能從源頭阻斷細菌與黴菌繁殖，讓原本容易累積汙垢的表面維持清爽。
這枚銅板的用途遠比想像中廣泛。網友在「水電 DIY 技術研習社」分享，僅需放置 7 到 8 枚硬幣在除濕機水箱中，一週後原本滑膩的生物膜明顯消失。
• 馬桶清潔： 放入水箱可減少霉味與黑垢產生，延長 馬桶清潔 的週期。
• 廚房除臭： 放置於水槽提籠內，能抑制廚餘產生的異味，並減少生物膜形成的滑膩感。
值得注意的是，網友實測發現 5 元或 10 元硬幣的效果並不顯著，關鍵就在於其含銅量與一元硬幣有明顯落差。
雖然這招成本極低，但網友也提醒操作時務必注意物理阻隔。由於硬幣體積小，若直接丟入馬桶水箱，可能會隨水流滾動卡住止水皮或排水閥，導致馬桶漏水甚至零件受損。
最保險的做法是利用舊絲襪或排水口濾網將硬幣紮好，再懸掛或固定於水箱一角。此外，銅離子釋放雖具抑菌效果，但屬於輔助性質，不能完全取代定期的深度刷洗，且硬幣長期浸泡後會氧化變黑，建議定期更換以維持最佳效能。
資料來源：水電 DIY 技術研習社、絞肉機女神