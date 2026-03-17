長年住在台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」，近期分享某間日本拉麵店的新規定，若客人邊吃麵邊滑手機，將「拒絕提供加湯服務」，公告也在日本網路社群引起討論。對此，不少台灣人也認為，如果日本店家嚴格規定被台灣店家套用，恐怕會引發更多爭議！
日本拉麵店祭狠招！邊吃邊滑手機「不給加湯」
日籍作家「日本人的歐吉桑」昨（16）日在臉書分享，日本有拉麵店因為不滿客人邊吃邊滑手機，決定取消這類客人的加湯權益，公布內容之後也在日本網路社群產生很大的爭議。歐吉桑表示，雖然真的有嚴格執行這類規定的店還不算多，但確實開始偶爾會遇到。
除此之外，歐吉桑則在東京遇過，有店家在座位區貼著公告海報，上面寫著若店外有人排隊，店內就禁止滑手機吃麵。他認為，老闆此舉可能是希望客人專心品嚐、加速翻桌率並解決排隊人潮；不過，他也表示：「個人覺得吃麵時不滑手機，有點浪費時間的感覺。」
最後歐吉桑也苦笑：「我想一想如果在台灣的拉麵店也有設定同樣的規則的話，到底會發生多麼恐怖的爭議」。
台灣拉麵店現況曝光！嚴格執行店家偏少數
日本拉麵店開始出現老闆反制滑手機的做法曝光後，也掀起大批台灣網友關注，不少人也憂心，「但會吃拉麵的上班族通常都得看手機有沒有工作訊息啊」、「限制用餐時間比較沒有爭議」；但也有人認為「有先公告的話可以接受 想吃的就遵守 不然就不要吃」、「規定亮出來 就是照做不然就不要去而已」。
《NOWnews》今日新聞記者本人也經常光顧日式拉麵店，但大多數店家在座位區的規則內容，也都會寫上：「若出現候位人潮，再請幫忙提升用餐速度」，但對於滑手機的行為則沒有明確限制，多數客人也都會視情況調整用餐速度，店家與客人之間互相包容，才能維持良好的用餐文化。
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日籍作家「日本人的歐吉桑」昨（16）日在臉書分享，日本有拉麵店因為不滿客人邊吃邊滑手機，決定取消這類客人的加湯權益，公布內容之後也在日本網路社群產生很大的爭議。歐吉桑表示，雖然真的有嚴格執行這類規定的店還不算多，但確實開始偶爾會遇到。
除此之外，歐吉桑則在東京遇過，有店家在座位區貼著公告海報，上面寫著若店外有人排隊，店內就禁止滑手機吃麵。他認為，老闆此舉可能是希望客人專心品嚐、加速翻桌率並解決排隊人潮；不過，他也表示：「個人覺得吃麵時不滑手機，有點浪費時間的感覺。」
台灣拉麵店現況曝光！嚴格執行店家偏少數
日本拉麵店開始出現老闆反制滑手機的做法曝光後，也掀起大批台灣網友關注，不少人也憂心，「但會吃拉麵的上班族通常都得看手機有沒有工作訊息啊」、「限制用餐時間比較沒有爭議」；但也有人認為「有先公告的話可以接受 想吃的就遵守 不然就不要吃」、「規定亮出來 就是照做不然就不要去而已」。