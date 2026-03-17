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▲南投智慧館展現智慧治理、智慧交通、智慧醫療、智慧農業、智慧觀光與永續發展六大主題的亮眼成果。（圖／南投縣府提供）

▲ 台中市府數位發展局局長林谷隆（中西裝者）表示，台中市與南投縣是「數位姐妹城市」，南投首次參展，他特別「過府」相挺。（圖／南投縣府提供）

2026智慧城市暨淨零城市展今日盛大開展， 南投縣政府以「數位轉型」與「永續發展」雙核心重磅打造「南投智慧城市館」，首日即湧現大量人潮展現強大吸引力。領軍的南投縣府副秘書長簡育民表示，誰說山城與高科技有距離？南投已揮別傳統觀光大縣既定印象，正以智慧治理黑馬之姿迅速崛起。智慧城市暨淨零城市展今(17)日在台北南港展覽館登場，南投縣首次參展，由簡育民副秘書長領軍，率領計畫處邱紹偉處長及縣府團隊，聯手逢甲大學周天穎特聘教授、GIS中心葉美伶處長，以及台中市政府數位發展局林谷隆局長等多位產官學代表，共同為南投館揭開序幕，展現南投深耕科技治理的豐沛量能。簡育民副秘書長致詞指出，在許淑華縣長帶領下，縣府團隊主動跨越城鄉距離，積極推動數位治理與跨局處合作。 台中市政府數位發展局局長林谷隆在致詞中提到，台中市與南投縣是「中台灣的數位姐妹城市」，並接續簡育民副秘書長的話表示，在許淑華縣長治理下，南投縣不只會是智慧城市的黑馬，更會成為中台灣的數位領「投」羊。簡育民說，過去三年來，南投縣透過計畫處總動員整合資源，針對偏鄉醫療與交通等實際需求導入科技應用。 這次參展成功將前瞻科技轉化為照顧民眾的施政利器，讓科技真正落地地方、改善民眾生活，也希望讓更多人看見南投以科技守護縣民的溫暖力量。南投智慧城市館規劃六大主題展示區，最具指標性的亮點是「送藥到府服務系統」，一舉奪下「2026智慧城市創新應用獎」，現場透過實體展示吸引大批民眾駐足觀賞。另結合傳承與創新的智慧柴烘龍眼計畫，生動展示如何利用AIoT精準溫控保留傳統柴烘工法，協助青農傳承珍貴手藝。此外，守護用路安全的非號誌路口告警系統模型，也吸引很多親子圍觀。 展館總計匯聚20項涵蓋智慧治理、智慧交通、智慧醫療、智慧農業、智慧觀光與永續發展等六大主題的亮眼成果。南投館開展後持續湧入觀展人潮，連蕭美琴副總統都驚喜現身並與出席來賓們大合照，了解並鼓勵整體智慧城市的發展。之後嘉義市政府黃敏惠市長也率全府團隊來參觀，計畫處邱紹偉處長化身導覽員，帶著黃敏惠市長與市府團隊導覽整個展場六大主題，交流城市治理。同時，計畫處邱紹偉處長也熱情邀請民眾體驗「數位生活點數平台」。 現場參觀者紛紛拿起手機掃描QR Code參與展區任務，並透過點數兌換勇春農家草莓凍乾、郡碩農莊柴烘桂圓及限量版南投麻布提袋等特色好禮。 為帶動現場氣氛，縣府結合「智在南投」臉書粉絲專頁，加碼抽出頂級日月行館住宿券大獎，互動熱潮不斷。 南投智慧城市館將展出至3月20日，歡迎各界前來南港展覽館，親自感受南投「智慧山城」的獨特魅力。