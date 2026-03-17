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前總統蔡英文卸任後活躍在社群平台Threads上，幽默留言再度成為話題焦點。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳日前分享一張與蔡英文結伴爬山的合照，大讚宜蘭好天氣。蔡英文親自現身留言區，幽默點評「你比童子瑋好，至少你不會喘。」此話一出，立刻引發網友熱烈討論，童子瑋躺著也中槍！蔡英文日前跟基隆市議長童子瑋與前內政部長林右昌一起爬山，路途中遇到民眾來爬山，蔡英文問候「你們是基隆市民嗎？」，沒想到民眾說「我們是高雄市民！」蔡英文驚訝的表情全寫在臉上，爬完山後林右昌打電話給親民黨主席宋楚瑜視訊，三人提前祝宋楚瑜生日快樂。蔡英文事後在Threads發文，兩位中生代政要，一個穿皮外套、一個穿長版大衣，爬得氣喘吁吁，就嫌棄兩人真的不太行，甚至在之後跟林國漳的爬山文中，特別標記童子瑋，童子瑋只能無奈留下「＝＝」符號。蔡英文「撿到槍」的發言，網友直呼「小英真的學壞了，現在學會標註公審」，網友敲碗蔡英文跟其他縣市合體，點名雲林的劉建國也該去走走，還有人擔心起嘉義縣參選人蔡易餘的體力。立委吳沛憶向他喊話「同為39，只能跟你說加油了」，網友留言更幽默，直呼「居然同年？我以為童議長大一輪」、「什麼，童子瑋只有39」，躺著也中槍的童子瑋留言大大的問號，這下不僅體力遭嫌棄，就連外表被說老，這是一個只有童子瑋受傷的世界。