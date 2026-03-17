張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》在Netflix、愛奇藝熱播中，最新一集中，田曦薇替張凌赫換藥，張凌赫裸著上半身，胸肌、腹肌炸裂，他看著田曦薇，忍不住親了上去，田曦薇愣住，霸氣問，「你親我？」接著捧起張凌赫的下巴回吻，親完轉身就走，還撂下一句，「扯平了！」霸氣樣讓粉絲都瘋掉！
張凌赫偷親！田曦薇霸氣回吻
張凌赫在劇中對田曦薇隱瞞了自己「武安侯」的身分，田曦薇替他換藥、療傷，張凌赫褪去上衣，全身的肌肉展露無遺，而他近距離和田曦薇相處，再也忍不住對她的心意，輕輕喊她一聲，「長玉。」接著往她嘴上一吻。
田曦薇愣了一下，「你親我？」張凌赫一臉做錯事的樣子，才想開口解釋，田曦薇馬上捧住他的下巴親上去，撂下一句，「扯平了！」就走出營帳，留下一臉錯愕，還衣衫不整的張凌赫。
這種男女主角攻守交換的劇情，讓劇迷看了都忍不住姨母笑，後來田曦薇又回頭，對張凌赫說，「我明天再來看你。」張凌赫這才開心的笑了出來。雖然現在的劇情高甜，但緊接著張凌赫真實身分即將曝光，想必又會迎來令人心碎的劇情。
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張凌赫在劇中對田曦薇隱瞞了自己「武安侯」的身分，田曦薇替他換藥、療傷，張凌赫褪去上衣，全身的肌肉展露無遺，而他近距離和田曦薇相處，再也忍不住對她的心意，輕輕喊她一聲，「長玉。」接著往她嘴上一吻。
田曦薇愣了一下，「你親我？」張凌赫一臉做錯事的樣子，才想開口解釋，田曦薇馬上捧住他的下巴親上去，撂下一句，「扯平了！」就走出營帳，留下一臉錯愕，還衣衫不整的張凌赫。
這種男女主角攻守交換的劇情，讓劇迷看了都忍不住姨母笑，後來田曦薇又回頭，對張凌赫說，「我明天再來看你。」張凌赫這才開心的笑了出來。雖然現在的劇情高甜，但緊接著張凌赫真實身分即將曝光，想必又會迎來令人心碎的劇情。