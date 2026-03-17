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台中市一名林姓女子日前因傷害、恐嚇3名女律師，今（17）日下午3點台中地方法院第四法庭開庭，台中律師公會號召10多位律師到場聲援，沒想到還沒開庭前，林女當場打了台中律師公會理事長吳中和一巴掌，並口出三字經不斷咒罵。對此，全國律師聯合會與各地方律師公會聯合聲明表示，司法院與台中地方法院先前4點聲明流於空談，維護法庭秩序與進入院內從業人員人身安全之承諾完全落空，本會對此表達最嚴正的抗議，並再次強烈譴責任何暴力行為。據了解，動手的林姓女子之前因案恐嚇、傷害3名女律師，遭律師提告。全案於今日下午在台中地院開庭審理，台中律師公會號召10多名律師到場旁聽聲援。未料開庭前，林女先是在走廊挑釁眾人，逼問在場人姓名，接著又打了公會理事長吳中和一巴掌，還辱罵三字經，場面一度混亂，轄區警方已到場處理。而法官卻援引《法院組織法》內容，把傷害罪庭改為不公開審理，將旁聽者全數請離，此舉引發眾多律師不滿，質疑台中地院處裡方式太過軟弱。公會理事長吳中和無奈表示，林女是現行犯，且非首次犯案，可法警只消極安撫不作為，應有羈押要件，今日又出手傷人，法院仍無積極作為，甚至改為不公開審理、把旁聽人趕出去，著實令他訝異。針對此事，全國律師聯合會與各地方律師公會聯合聲明表示：任何對於律師執行職務的不當干涉行為均應予以讉責，政府機關則應提供律師充分的保障。聲明中提及，司法院、台中地方法院先前分別發表聲明表示「嚴正譴責此類暴力行為」、「將責成各法院強化對司法從業人員的人身安全保護措施」、「會促請各法官善用訴訟指揮權限，維護法庭之安全與秩序」、「在法庭外可就近向執勤法警尋求協助，本院將竭力維護前來開庭及洽公人員在本院之人身安全。未來本院將持續加強教育訓練，俾利本院相關人員能適時因應緊急狀況」。聲明指出，歷經半年時間，台中地方法院內依然再次發生民眾攻擊律師之事件。事發當下雖有法警在場，卻未見積極介入制止，律師在法院活動之人身安全，顯無充分之保障；且面對民眾於法庭外咆哮、擾亂秩序之情狀，亦未見法院積極派員維護秩序與在場者之安全。此舉顯見司法院與台中地方法院先前之聲明流於空談，維護法庭秩序與進入院內從業人員人身安全之承諾完全落空，本會對此表達最嚴正的抗議。聲明最後強調，再次強烈譴責任何暴力行為，並呼籲司法院、各級法院與所有政府機關應遵循《聯合國關於律師角色之基本原則》之相關規定，尊重與保障律師執行職務之安全與權益，莫讓「保障律師執業安全」流於口號，應即刻落實具體的維安配套措施。