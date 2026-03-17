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台北地方法院審理前民眾黨前主席柯文哲京華城案，預計於本月26日進行一審宣判，柯文哲以想赴日參加兒子24日東京大學的畢業典禮為由，向法院聲請暫時解除限制出境，北院認為我國與日本缺乏司法互助引渡機制，裁定駁回聲請。對此，民眾黨發言人張彤表示，目前律師團尚未收到裁定書，若屬實則尊重法院裁定，但也深感遺憾。張彤指出，柯文哲前主席自案件調查以來，始終坦蕩配合司法機關偵查與審理，並正面迎戰所有惡意攻訐，自身清白與廉潔自持的初心從未改變，她強調，柯文哲不僅願意坦然面對一審判決結果，主觀上更從未有過逃亡之念，在實務操作上也沒有逃亡的可能性，對於法院未能准柯文哲履行人倫親情之舉感到惋惜。民眾黨呼籲，司法裁量應具備一致性與可預期性，若過去已有先例准許解除境管前往無引渡條款之國家，期盼法院能秉持公平標準審理。在當事人長期配合且無逃匿意圖的情況下，司法若能考量人倫親情之必要性與不可替代性，給予當事人基本的家庭尊嚴，將更能彰顯司法兼顧程序公平與人道關懷的初衷。