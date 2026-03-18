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貼圖雙冠王魅力：限定插畫結合台灣地標

▲LINE 貼圖冠軍「戀愛兔」與「開心熊貓」限量絨毛玩偶，首週恐販售一空。（圖／台隆手創館提供）

大必買周邊公開：這款「新品室內拖」首度曝光

▲快閃店新品「LOVE RABBIT 戀愛兔」造型室內拖鞋，軟萌設計陪伴家居日常。（圖／台隆手創館提供）

攻略：50 元銅板價入手「台灣限定」

▲台隆手創館SOGO復興店「西村優志」快閃店官方海報！戀愛兔大集合吃小籠包體驗「台灣限定」文化，3/16至4/20限時登場。（圖／台隆手創館提供）

LINE 貼圖霸主現身東區！日本人氣插畫家 西村優志 筆下的「LOVE RABBIT 戀愛兔」，不僅拿下 2025 年度台灣 LINE「十大原創貼圖」與「五大原創主題」雙冠軍，魅力更席捲全台。即日起至 4 月 20 日，全新周邊快閃店「NishimuraYuji’s shop!」獨家登陸 台隆手創館 SOGO 復興店，除了有台灣限定角色插畫，更有首度亮相的居家新品。西村優志以魔性的肢體動作與生動表情，讓「戀愛兔」成為台灣受歡迎的 IP 角色。本次快閃店特別推出結合「」的限定插畫周邊，將日系療癒感與在地特色完美結合。官方更貼心提醒，高人氣的角色通常在「開賣首週」就會被搶購一空，建議粉絲務必提早進場以免撲空。根據現場熱度與新聞稿推薦，本次快閃店共有 5 款不容錯過的實用神物：軟萌手感搭配限定造型，是每場快閃店最快斷貨的指標商品。此次快閃店的最新亮點，讓呆萌的角色陪伴居家日常。專為通勤族設計的小尺寸手提袋，放置手機、錢包或午餐都極致療癒。結合台灣在地飲水文化，將環保與可愛 IP 完美結合。結合台灣地標特色插畫，是極具收藏價值的限量吊飾。除了限量玩偶，內行粉絲公認 CP 值最高的是入口處的「」。只需 50 元銅板價，就能客製專屬暱稱，一份包含 18 張姓名小貼紙以及一張西村老師特別為台灣設計的限定插畫大貼紙。建議進店前先下單客製，離場時剛好領取，讓這份專屬的「台灣限定」療癒感陪你天天上班。• 期間：即日起～4月20日(一)• 場所：台隆手創館 SOGO復興店• 地址：台北市大安區忠孝東路三段300號8樓• 營業時間：平日：11:00~21:30 假日：11:00~22:00