LINE 貼圖霸主現身東區！日本人氣插畫家 西村優志 筆下的「LOVE RABBIT 戀愛兔」，不僅拿下 2025 年度台灣 LINE「十大原創貼圖」與「五大原創主題」雙冠軍，魅力更席捲全台。即日起至 4 月 20 日，全新周邊快閃店「NishimuraYuji’s shop!」獨家登陸 台隆手創館 SOGO 復興店，除了有台灣限定角色插畫，更有首度亮相的居家新品。
貼圖雙冠王魅力：限定插畫結合台灣地標
西村優志以魔性的肢體動作與生動表情，讓「戀愛兔」成為台灣受歡迎的 IP 角色。本次快閃店特別推出結合「台灣著名景點」的限定插畫周邊，將日系療癒感與在地特色完美結合。官方更貼心提醒，高人氣的角色絨毛玩偶通常在「開賣首週」就會被搶購一空，建議粉絲務必提早進場以免撲空。
大必買周邊公開：這款「新品室內拖」首度曝光
根據現場熱度與新聞稿推薦，本次快閃店共有 5 款不容錯過的實用神物：
1. 【秒殺級】限定角色絨毛玩偶： 軟萌手感搭配限定造型，是每場快閃店最快斷貨的指標商品。
2. 【新品首發】戀愛兔造型室內拖鞋： 此次快閃店的最新亮點，讓呆萌的角色陪伴居家日常。
3. 【上班族最愛】呆萌角色餐袋： 專為通勤族設計的小尺寸手提袋，放置手機、錢包或午餐都極致療癒。
4. 【實用派推薦】折疊購物袋與手搖飲杯袋： 結合台灣在地飲水文化，將環保與可愛 IP 完美結合。
5. 【粉絲必收】台灣限定壓克力鑰匙圈： 結合台灣地標特色插畫，是極具收藏價值的限量吊飾。
攻略：50 元銅板價入手「台灣限定」
除了限量玩偶，內行粉絲公認 CP 值最高的是入口處的「studio UG 台灣限定姓名貼紙機」。只需 50 元銅板價，就能客製專屬暱稱，一份包含 18 張姓名小貼紙以及一張西村老師特別為台灣設計的限定插畫大貼紙。建議進店前先下單客製，離場時剛好領取，讓這份專屬的「台灣限定」療癒感陪你天天上班。
📍 西村優志 studio UG 快閃店資訊
• 期間：即日起～4月20日(一)
• 場所：台隆手創館 SOGO復興店
• 地址：台北市大安區忠孝東路三段300號8樓
• 營業時間：平日：11:00~21:30 假日：11:00~22:00
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西村優志以魔性的肢體動作與生動表情，讓「戀愛兔」成為台灣受歡迎的 IP 角色。本次快閃店特別推出結合「台灣著名景點」的限定插畫周邊，將日系療癒感與在地特色完美結合。官方更貼心提醒，高人氣的角色絨毛玩偶通常在「開賣首週」就會被搶購一空，建議粉絲務必提早進場以免撲空。
根據現場熱度與新聞稿推薦，本次快閃店共有 5 款不容錯過的實用神物：
1. 【秒殺級】限定角色絨毛玩偶： 軟萌手感搭配限定造型，是每場快閃店最快斷貨的指標商品。
2. 【新品首發】戀愛兔造型室內拖鞋： 此次快閃店的最新亮點，讓呆萌的角色陪伴居家日常。
4. 【實用派推薦】折疊購物袋與手搖飲杯袋： 結合台灣在地飲水文化，將環保與可愛 IP 完美結合。
5. 【粉絲必收】台灣限定壓克力鑰匙圈： 結合台灣地標特色插畫，是極具收藏價值的限量吊飾。
攻略：50 元銅板價入手「台灣限定」
除了限量玩偶，內行粉絲公認 CP 值最高的是入口處的「studio UG 台灣限定姓名貼紙機」。只需 50 元銅板價，就能客製專屬暱稱，一份包含 18 張姓名小貼紙以及一張西村老師特別為台灣設計的限定插畫大貼紙。建議進店前先下單客製，離場時剛好領取，讓這份專屬的「台灣限定」療癒感陪你天天上班。
• 期間：即日起～4月20日(一)
• 場所：台隆手創館 SOGO復興店
• 地址：台北市大安區忠孝東路三段300號8樓
• 營業時間：平日：11:00~21:30 假日：11:00~22:00