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高雄市林園區近日發生一起毒米餵食鴿子導致集體暴斃的驚悚事件！高雄市林園區3月15日有民眾在宮廟前廣場目擊，1名身穿桃紅色外套的婦人，撒白米餵食鴿群後，僅短短約3分鐘內，就有約24隻鴿子墜落地面死亡，動保處接獲通報後到場，已將死亡鴿子及現場疑似毒餌帶回檢驗，將進一步進行毒物分析，以釐清是否涉及蓄意毒害及相關責任。據了解，林園區一名婦人15日被目擊帶著一包白米在林園某宮廟前餵食鴿子，不斷灑向天空後餵食不到3分鐘，原本在天空盤旋的和地面上的鴿子就陸續摔落地面死亡。目擊民眾表示，白米疑似還參雜著有毒粉末，疑似是附近住戶長期不滿鴿子盤據住家，排泄物造成環境問題，才會借機偷毒鴿子，不少當地民眾認為此舉太惡劣，萬一自家寵物或孩童誤食，後果不堪設想。警方調閱相關影像，發現婦人騎機車去撒白米，幾分鐘後便離去，已通報高雄市動物保護處，動保處指出，當天上午接獲通報後已派員前往處理，現場疑似遭毒害鴿子共24隻，民眾已檢拾送至林園派出所。現場設有監視器，後續將行文警局調閱影像釐清案情，鴿子屍體及疑似毒餌已帶回採樣，將進行毒物檢測。高雄市動保處表示，15日上午接獲通報後已派員前往處理，現場疑似遭毒害鴿子共24隻，民眾已檢拾送至林園派出所。現場設有監視器，後續將行文警局調閱影像釐清案情。另外，鴿子屍體及疑似毒餌已帶回採樣，將進行毒物檢測，後續也會於現場加強宣導並張掛「請勿毒殺動物」紅布條。動保處指出，動物保護法第6條規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」。違反者，依「使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上500萬元以下罰金。而該有毒白粉據了解是民眾俗稱的「萬靈粉」，屬廣效性、具內吸滲透性的氨基甲酸鹽類殺蟲殺卵劑，具劇毒性，對害蟲具極佳的接觸毒性與胃毒作用。