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棒球員打比賽「狂吃口香糖、吐口水」！真實用途公開

鍛鍊咀嚼肌是不可或缺的，而且咀嚼口香糖會讓血液循環變更好，集中力以及判斷力都會跟著提高。

藉由吐口水來清理嘴巴的泥沙，維持口腔的清潔，嚼食口香糖刺激唾液分泌，就能把口中的雜質排出

▲棒球員在比賽時嚼食口香糖好處多多，不僅可以維持身體平衡，集中力以及判斷力都會跟著提高，也能分泌唾液吐去誤入嘴巴的泥沙。（圖／記者葉政勳攝）

大聯盟球員也愛嚼口香糖！法官獨特迷信、費仔愛吃品牌爆紅

但如果出局，他就會認為是「這塊口香糖運氣用完了」，每一場球賽終極目標就是嚼出一塊又硬又老沒味道的口香糖，那表示他這場比賽完全沒有出局過，是達到完美的表現

▲美國隊隊長、洋基重砲賈吉（Aaron Judge）對於比賽嚼食口香糖有自己一套迷信標準，非常有趣。（圖／美聯社／達志影像）

費仔還拍片公布就是「PUR口香糖（The PUR Company）」，表示這是來自加拿大高人氣健康無糖口香糖，主打100%木糖醇（Xylitol）代糖等