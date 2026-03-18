2026世界棒球經典賽（WBC）比賽進入最終回，今（18）日將由美國以及委內瑞拉要來爭奪第六屆經典賽的冠軍頭銜。然而往往這種大型賽事，總是會有許多新球迷的加入，有不少觀眾好奇「為什麼棒球員比賽一直在吃口香糖跟吐口水」，其實這是棒球賽非常常見的秘密武器！嚼食口香糖不僅可以提升集中力以及判斷力，也能刺激口腔分泌唾液保持嘴巴濕潤，至於吐口水則是因為棒球場上有許多紅土跟風沙，透過吐口水才能保持口腔清潔跟呼吸順暢。
棒球員打比賽「狂吃口香糖、吐口水」！真實用途公開
最早其實很多球員為了提神以及保持注意力，會習慣嚼食無煙菸草，但隨著健康意識抬頭，這種行為開始逐漸被淘汰，MLB就在2016年禁止球員購買任何菸草製品，隨後口香糖才成為替代品。而嚼食口香糖的好處有非常多，體育粉專「homerun.taiwan」就曾解釋，運動員為了不要腳步不穩，能夠一直確實保持平衡，鍛鍊咀嚼肌是不可或缺的，而且咀嚼口香糖會讓血液循環變更好，集中力以及判斷力都會跟著提高。
中華文化教育體育交流促進會官網也有提到，至於棒球員也很常在球場上吐口水，這是因為嘴巴張開呼吸、撲壘等會吃到場上的紅土及沙塵，吹風嘴唇也會乾燥，藉由吐口水來清理嘴巴的泥沙，維持口腔的清潔，嚼食口香糖刺激唾液分泌，就能把口中的雜質排出，對於需要在戶外長時間比賽的選手來說，這是簡單有效的解決方案。
大聯盟球員也愛嚼口香糖！法官獨特迷信、費仔愛吃品牌爆紅
然而說到嚼食口香糖的故事，就不得不提到效力於紐約洋基隊、美國隊隊長「法官」阿隆·賈吉（Aaron Judge），他曾經透露他自己對嚼食口香糖有自己獨特見解，在上場前他會先塞進兩顆口香糖，只要上壘絕對不會換糖，但如果出局，他就會認為是「這塊口香糖運氣用完了」，每一場球賽終極目標就是嚼出一塊又硬又老沒味道的口香糖，那表示他這場比賽完全沒有出局過，是達到完美的表現，過去他在脫口秀節目解釋時，不少球迷全笑翻。
另外則是今年披上中華隊戰袍的「費仔（Stuart Fairchild）」，在經典賽好表現在台灣爆紅，聽聞許多球迷都想知道他吃的口香糖是哪一牌，費仔還拍片公布就是「PUR口香糖（The PUR Company）」，表示這是來自加拿大高人氣健康無糖口香糖，主打100%木糖醇（Xylitol）代糖等，引爆不少球迷也想買來吃看看，意外形成有趣的話題。
資料來源：中華文化教育體育交流促進會、體育粉專「homerun.taiwan」
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最早其實很多球員為了提神以及保持注意力，會習慣嚼食無煙菸草，但隨著健康意識抬頭，這種行為開始逐漸被淘汰，MLB就在2016年禁止球員購買任何菸草製品，隨後口香糖才成為替代品。而嚼食口香糖的好處有非常多，體育粉專「homerun.taiwan」就曾解釋，運動員為了不要腳步不穩，能夠一直確實保持平衡，鍛鍊咀嚼肌是不可或缺的，而且咀嚼口香糖會讓血液循環變更好，集中力以及判斷力都會跟著提高。
中華文化教育體育交流促進會官網也有提到，至於棒球員也很常在球場上吐口水，這是因為嘴巴張開呼吸、撲壘等會吃到場上的紅土及沙塵，吹風嘴唇也會乾燥，藉由吐口水來清理嘴巴的泥沙，維持口腔的清潔，嚼食口香糖刺激唾液分泌，就能把口中的雜質排出，對於需要在戶外長時間比賽的選手來說，這是簡單有效的解決方案。
然而說到嚼食口香糖的故事，就不得不提到效力於紐約洋基隊、美國隊隊長「法官」阿隆·賈吉（Aaron Judge），他曾經透露他自己對嚼食口香糖有自己獨特見解，在上場前他會先塞進兩顆口香糖，只要上壘絕對不會換糖，但如果出局，他就會認為是「這塊口香糖運氣用完了」，每一場球賽終極目標就是嚼出一塊又硬又老沒味道的口香糖，那表示他這場比賽完全沒有出局過，是達到完美的表現，過去他在脫口秀節目解釋時，不少球迷全笑翻。
資料來源：中華文化教育體育交流促進會、體育粉專「homerun.taiwan」
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