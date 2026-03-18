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內政部長劉世芳日前拒絕接受民眾黨立委李貞秀質詢的畫面引起熱議，她昨（17）日再被記者追問此事時，不僅相當嚴肅地重申，認定李貞秀的身份只是一般民眾，她受訪時怒斥記者的畫面也在網路上瘋傳。對此，桃園市議員凌濤直言，劉世芳找李貞秀的麻煩，還覺得自己有總統賴清德當靠山，她可能會殺李貞秀到底，以保護官位，而之後若換國民黨籍召委當會議主席，還會有更激情演出！凌濤昨上《大新聞大爆卦》指出，早上他跑行程時遇到很多新住民團體，告訴他現在的處境真的非常艱困，這些團體裡有來自各國的外配，感覺中配的部分好像在被追殺，所以現在異常低調。過去民進黨在檯面上上演抗中保台，其實私底下用很多資源去收攏人心，所以到底綠營在玩什麼？只是在玩抗中牌，把中配當成意識形態來操作而已。凌濤直言，看到劉世芳這種高官的嘴臉，眼睛瞪大看前面，一副那種就是，連眨眼、眼皮拉起來的速度都變慢了，面相已經扭曲，就是她最驕傲、她最棒，她靠山是賴清德！所以為什麼前陣子傳出彰化縣長要來取代內政部長，劉世芳就一副：蛤？怎麼可能！我不是坐穩我的江山嗎？凌濤怒批，劉世芳配合民進黨，亂整別人、亂整李貞秀，不就可以把官位坐得非常穩嗎？所以她要殺李貞秀殺到底，來保護她的官位。可是這真的很誇張，當初內政部跟中選會「核定」了李貞秀的參選資格、登記資格，那個登記資格是非常嚴格的，列在學歷的每一個字都要檢索；尤其是參選資格的審查，是嚴格到誇張，李貞秀都過了！你前面給她過，後面找她麻煩，請問在搞什麼？凌濤強調，李貞秀就職時，有大法官不是監看，如果有問題，大法官該提出參選資格有疑慮，請行政法院進入相關審理，可是也沒有。劉世芳現在扯什麼雙重國籍，不備詢、也不接受任何索資，要鬧到什麼時候？之後若換藍營召委當主席，劉世芳一定玩更大，那個臉拉下來、那個作戲的空間，一定會有激情演出！