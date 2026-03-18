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前國民黨發言人、前國民黨青年部主任蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭黨內同志砲轟上綠營政論節目曝光，對自家人訕笑、扯後腿，蕭敬嚴雖事隔幾天發文道歉，並堅持參選，仍隨即遭怒批毫無誠意、應退選。對此，前藍營青年部副主任丁瑀昨（17）日逆風相挺蕭敬嚴，更直言黨主席鄭麗文才是藍營破口。丁瑀指出，國民黨創建中華民國，就是要讓人民有民主自由，蕭敬嚴不用為自己的言論道歉。在中華民國的土地上，任何人都有權利暢所欲言，他力挺蕭敬嚴，該硬起來捍衛言論自由；如果國民黨真的因為表達個人言論，就要懲處蕭敬嚴，反而違背了國民黨創建中華民國的初心與核心價值。丁瑀更公開呼籲藍委徐巧芯、葉元之等，「應放下仇恨」，此時此刻應該要去推動更多福國立民的政策，不要把時間消耗在毫無意義的鬥爭，如果蕭敬嚴有心投入公共服務，就應該協助他，這才是國民黨服務國民至上的精神。不過丁瑀話鋒一轉，矛頭指向黨主席鄭麗文，他說蕭敬嚴絕對不是國民黨的破口，鄭麗文才是真正的破口，因為正統國民黨是要帶頭守護中華民國主權、建設台灣、團結國人，而不是滿腦子想著如何消滅民進黨。與其花時間對付蕭敬嚴，不如花心思對抗習近平。