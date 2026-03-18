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AirPods都戴錯了？新戴法全網瘋傳、果粉實測讚舒服

▲有網友直接詢問AI聊天機器人Grok「AirPods 到底應該怎麼戴才是正確方式？」結果竟得到「Apple 官方其實建議把 AirPods 塞入耳朵後，稍微往臉的方向旋轉（rotate / twist the stem toward your face），讓耳機更貼合耳道」的建議。（圖／翻攝X）

▲不少果粉實測AirPods反著戴，認為對於耳朵較小的使用者十分適合。（圖／翻攝X）

AirPods反著戴更好？實測結果出爐

▲AirPods一般正常戴法是直接戴上，但近日有民眾推薦反著戴在網路上引發討論。（圖／取自pixabay）

AirPods怎麼戴？蘋果官方公布正解

官方建議輕輕將耳機放入耳道後，接著旋轉耳機柄以朝向你的臉部，輕輕按壓以固定佩戴，並調整AirPods的旋轉角度與傾斜角度，會感覺貼合、穩固，不會產生過大壓力。

▲蘋果官方AirPods配戴指南中，建議輕輕將耳機放入耳道後，接著旋轉耳機柄以朝向你的臉部，輕輕按壓以固定佩戴，並調整AirPods的旋轉角度與傾斜角度（圖／蘋果官網）

蘋果官方建議指南中，「反著戴」並非是蘋果官方建議戴法，官方形象照與示意圖，也從來沒有反著戴形式，而反著戴甚至有可能犧牲音質與包覆感