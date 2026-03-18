AirPods是蘋果（Apple）推出的無線耳機系列，集降噪、聽力輔助、即時翻譯等功能，深受全球果粉喜愛。但一般人使用AirPods時，通常會直接塞進耳朵配戴，但近期網路突然瘋傳「AirPods反著戴」新戴法更舒服的討論，吸引不少人實測認證「不容易掉」。但根據蘋果官網建議，提到AirPods正確戴法因是「輕輕將耳機放入耳道後，接著旋轉耳機柄以朝向你的臉部」，並未推薦反著戴的方式。
AirPods都戴錯了？新戴法全網瘋傳、果粉實測讚舒服
近日網路突然對於「AirPods怎麼戴才對」掀起一波討論，話題源自於在社群平台X上，有網友直接詢問AI聊天機器人Grok「AirPods 到底應該怎麼戴才是正確方式？」結果竟得到「Apple 官方其實建議把 AirPods 塞入耳朵後，稍微往臉的方向旋轉（rotate / twist the stem toward your face），讓耳機更貼合耳道」的建議。
Grok的回答瞬間被截圖，在各大社群網站上瘋傳，還有人直接開發新戴法，直接將「耳機反過來戴」，吸引不少果粉實測與對比，認為新戴法讓耳機變得更穩、低頻聲音變更重。
前陣子還有台灣網友實測，坦言原本以為AirPods反著戴太過詭異，沒想到一試驚為天人，對於耳朵較小的使用者十分適合，建議反著戴時也建議將左、右耳對調配戴更佳，「平常用最小的耳塞還是會痛，結果反戴發現超舒服，還可以卡著耳骨不容易掉」、「左右耳對調反過來戴，個人覺得舒適」。
AirPods反著戴更好？實測結果出爐
《NOWNEWS今日新聞》記者也親自使用AirPods 2舊款實測，發現在正常戴法下，耳機經常一碰就掉。接著將左、右耳交換戴，接著反著戴，在這樣的狀況下，耳機柄會卡緊在耳廓上，更加牢固且不易掉。
不過AirPods反著戴缺點也十分多，不少人實測聲音包覆性變差，加上麥克風收音位置移位，導致通話品質變更差。除此之外，反著戴是否更加牢固，還是與個人耳朵尺寸有關，也有些人實測後感覺更不適、容易痛。
AirPods怎麼戴？蘋果官方公布正解
根據蘋果官方AirPods配戴指南，就有提到正確戴法不是只將耳機放入，官方建議輕輕將耳機放入耳道後，接著旋轉耳機柄以朝向你的臉部，輕輕按壓以固定佩戴，並調整AirPods的旋轉角度與傾斜角度，會感覺貼合、穩固，不會產生過大壓力。
倘若是使用AirPods Pro的用戶，因具備多種尺寸的矽膠耳塞套，提供更強的主動降噪效果與舒適度，讓配戴時達成最佳貼合效果，確保內建的心率感測器能與皮膚良好接觸，以取得準確的讀數。
從上述而知，蘋果官方建議指南中，「反著戴」並非是蘋果官方建議戴法，官方形象照與示意圖，也從來沒有反著戴形式，而反著戴甚至有可能犧牲音質與包覆感，但每個人耳型都因人而異，適合不適合還是見仁見智。
資料來源：蘋果Apple官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日網路突然對於「AirPods怎麼戴才對」掀起一波討論，話題源自於在社群平台X上，有網友直接詢問AI聊天機器人Grok「AirPods 到底應該怎麼戴才是正確方式？」結果竟得到「Apple 官方其實建議把 AirPods 塞入耳朵後，稍微往臉的方向旋轉（rotate / twist the stem toward your face），讓耳機更貼合耳道」的建議。
前陣子還有台灣網友實測，坦言原本以為AirPods反著戴太過詭異，沒想到一試驚為天人，對於耳朵較小的使用者十分適合，建議反著戴時也建議將左、右耳對調配戴更佳，「平常用最小的耳塞還是會痛，結果反戴發現超舒服，還可以卡著耳骨不容易掉」、「左右耳對調反過來戴，個人覺得舒適」。
《NOWNEWS今日新聞》記者也親自使用AirPods 2舊款實測，發現在正常戴法下，耳機經常一碰就掉。接著將左、右耳交換戴，接著反著戴，在這樣的狀況下，耳機柄會卡緊在耳廓上，更加牢固且不易掉。
不過AirPods反著戴缺點也十分多，不少人實測聲音包覆性變差，加上麥克風收音位置移位，導致通話品質變更差。除此之外，反著戴是否更加牢固，還是與個人耳朵尺寸有關，也有些人實測後感覺更不適、容易痛。
根據蘋果官方AirPods配戴指南，就有提到正確戴法不是只將耳機放入，官方建議輕輕將耳機放入耳道後，接著旋轉耳機柄以朝向你的臉部，輕輕按壓以固定佩戴，並調整AirPods的旋轉角度與傾斜角度，會感覺貼合、穩固，不會產生過大壓力。
倘若是使用AirPods Pro的用戶，因具備多種尺寸的矽膠耳塞套，提供更強的主動降噪效果與舒適度，讓配戴時達成最佳貼合效果，確保內建的心率感測器能與皮膚良好接觸，以取得準確的讀數。