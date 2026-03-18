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4檔台股抽籤標的一覽：倍利科、世紀風電股價與價差

▲世紀風電位於台北港的水下基礎廠房。離岸風電國家隊受惠政策紅利，本次股票抽籤利差驚人。（圖／翻攝自Google評價）

股票名稱（代號） 申購價 潛在獲利（價差） 申購截止日 倍利科 (7822) 780 元 約 72.5 萬元 3/20 (五) 世紀風電 (2072) 186 元 約 5.35 萬元 3/18 (三) 公勝保經 (6028) 72 元 約 3.3 萬元 3/20 (五) 日成-KY (4807) 14.2 元 約 2,000 元 3/18 (三)

股票怎麼抽？倍利科與世紀風電申購流程與扣款日教學

▲倍利科股票抽籤介面實測，申購價780市價1490價差71萬，新手速懂申購流程。市價1490元為今（18）盤中價格。（圖／截自永豐證券APP）

飆股解密：倍利科是做什麼的？世紀風電業務總整理

本週台股抽籤市場大爆發！興櫃股后倍利科（7822）申購價達780元，以近期收盤價換算，中籤一次竟能「秒賺」高達72.5萬元價差；此外，世紀風電等4檔飆股也同步開放申購。面對驚人獲利，許多新手急問這幾檔股票怎麼抽？倍利科是做什麼的？編輯台為您整理最新股價價差與申購流程，帶您一次速懂！根據證交所公告，本週共有四檔優質標的開放抽籤。請注意，股票抽籤的實際獲利會隨每日股價波動，以下價差以 3 月 17 日收盤價估算：：潛在價差 5.35 萬186元 / 3月17日收盤價：239.5元3月18日（週三，今日截止）：潛在價差 2 千元14.2元 / 3月17日收盤價：16.2元3月18日（週三，今日截止）：潛在價差 72.5 萬（驚人獲利王）780元 / 3月17日收盤價：1505元3月20日（週五）：潛在價差 3.3 萬72元 / 3月17日收盤價：105元3月20日（週五）看到高額價差心動了嗎？其實參與台股抽籤非常簡單，只要準備好台股證券戶與交割帳戶，透過手機 APP 就能完成。以下為標準申購流程與扣款注意事項：登入您的證券下單 APP，找到「股票抽籤」或「承銷申購」功能。選擇您要參與的股票（例如：倍利科或世紀風電），系統會顯示需準備的總金額。總金額 = 申購價 × 1000股 ＋ 20元手續費 ＋ 50元郵資。 （例如：抽倍利科需準備 780,070 元）。這是新手最常失敗的一關！扣款日通常是「申購截止日的下一個營業日」。3/18 截止，3/19 凌晨扣款（請務必在 3/18 深夜前將錢存入交割戶）。3/20 截止，3/23 凌晨扣款（遇假日順延，請在 3/22 深夜前存足款項）。扣款成功後，將於扣款日次一營業日進行抽籤。若幸運中籤，股票會在撥券日匯入集保帳戶；若未中籤，系統會在抽籤日次一營業日，將本金與 50 元郵資自動退還至您的帳戶（20元手續費不退）。以倍利科為例，退款日為3/25、撥券日是3/30；世紀風電則是3/23退款、3/26撥券。近期討論度爆表的千金股！主要業務為高階自動光學檢測與量測設備的研發製造。受惠於 AI 與半導體先進製程（如 CoWoS 封裝）需求大爆發，營收大幅成長，基本面極度強悍，造就了高達780元的承銷價與驚人的市場溢價。為台灣「風電國家隊」世紀鋼集團的旗下大將，專攻離岸風電水下基礎製造。隨著政府大力推動綠能，訂單滿載，是具備政策紅利的穩健標的。前者為國內保險經紀人龍頭，獲利穩定；後者主營珠寶首飾設計銷售。若資金有限無法負擔倍利科，這兩檔親民的標的也是試手氣的好選擇。雖然倍利科潛在價差高達72.5萬，但興櫃轉上市櫃期間股價波動劇烈，且需準備78萬現金。投資人申購前務必評估自身資金調度能力，切勿過度借貸參與。