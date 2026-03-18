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國民黨台北市議員擬參選人李孝亮被黨內人士檢舉，去年大罷免期間攻擊黨中央與地方民代，更質疑他跟媽媽唱雙簧，有損黨的形象，嚴重恐遭開除黨籍。國民黨北市黨部今（17）日表示，以檢舉人提供資料無法確認其對本黨形象及其他事項有確定傷害，不予懲處。國民黨考紀會收到具名檢舉函，指出李孝亮在大罷免期間公然抨擊黨中央、地方民代，讓黨蒙羞，更說他與母親唱雙簧、合演苦肉計，形塑自己被利用，嚴重傷害前市黨部主委黃呂錦茹以及國民黨的操守。對此，昨日李孝亮也到考紀會解釋。國民黨北市黨部今日發布聲明表示，有關李孝亮遭檢舉「損害黨之聲譽」、「惡意攻擊黨內同志」、「違反政治倫理」，考紀委員認為，以提供資料無法確認其對本黨形象及其他事項有確定傷害，不予懲處。國民黨北市黨部指出，中正區忠勤里長方荷生部分，資料內容不明確，不予懲處。