台股股王爭霸戰進入白熱化！台灣股王信驊（5274，注音：ㄒㄧㄣˋ ㄏㄨㄚˊ）近期股價如坐火箭，繼週二（17）亮燈後，今（18）再度強攻漲停來到 12,450 元天價，等於一張股票就要 1,245 萬元，足以在中南部買下一棟房、甚至台北市區的一間小套房。全網都在問：「信驊為什麼一直漲？」、「信驊做什麼的？」這家僅有 140 人、平均年薪 540 萬的傳奇企業，正成為 2026 年 AI 浪潮中最火熱的實體。
信驊為什麼一直漲？全球雲端巨頭（CSP）瘋搶 AI 算力
許多投資人納悶，信驊歷史股價在三月初還在 8,000 至 9,000 元區間震盪，為何不到半個月就衝破萬元大關？
關鍵在於「AI 算力支出」。隨著 Google、Amazon（亞馬遜）、Microsoft（微軟）與 Meta 等全球雲端服務供應商（CSP）在 2026 年持續擴大 AI 算力支出，伺服器管理需求呈爆發式成長。信驊身為全球最大的遠端伺服器管理晶片製造商，反映了市場對 AI 供應鏈的絕對信心，股價也因此不斷刷新「萬元俱樂部」的紀錄。
信驊是股王嗎？解密統治伺服器的「硬體管家」BMC 晶片
到底信驊做什麼的？ 簡單來說，它是伺服器的「硬體管家」。
信驊的主力產品為 BMC（遠端伺服器管理晶片）。當全球巨頭機房運轉時，BMC 能遠端監控電壓、溫度及軟硬體狀態，確保 AI 算力不中斷。
• 全球市占率： 驚人的 70% 至 80%，讓它成為亞馬遜與微軟的死忠夥伴。
• 高薪留將： 公司章程明定獲利提撥至少 8% 給員工。這支僅 140 人的團隊，員工平均年薪高達 540 萬元，居上市櫃之冠。
據悉，信驊的創辦董事長林鴻明，曾是 2003 年併購案下「被離職」的失業工程師，他憑藉著磨劍 20 年的精神，成功將失業危機轉化為一張 1,245 萬的股王傳奇。
2026 存股族最愛：1,000 元可以玩股票嗎？
在 2026 年的定期定額存股清單中，除了台積電（2330）、鴻海（2317）與金融股（如兆豐金、玉山金）外，高價股也進入了小資族的視野。
很多人疑惑：「1000 元可以玩股票嗎？」答案是肯定的。雖然信驊一張要價千萬，但透過券商提供的「定期定額」或「零股交易」，每筆最低投資門檻僅需 1,000 元。這讓小資族也能參與股王的成長，享受 AI 供應鏈帶來的長線紅利。
信驊(5274)歷史股價與未來展望：第二隻腳「酷博樂」
回顧 5274 歷史行情，信驊在 2026 年 2 月底才剛觸及萬元，隨即雖有波動，但在 3/12 衝上 10,585 元，直到今日觸及 12,450 元。董事長林鴻明並未止步，正全力推動第二引擎「酷博樂（Cupola360）」，發展 360 度影像解決方案，瞄準未來的 AI 機器人與世界模型市場。
提醒： 信驊具備高度「贏者全拿」特性。但提醒投資人，高價股跳動點大，1% 的震盪就是 10 萬元起跳。即便採用定期定額存股，也應隨時注意 CSP 廠商的支出展望。
資料來源：信驊科技ASPEED官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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許多投資人納悶，信驊歷史股價在三月初還在 8,000 至 9,000 元區間震盪，為何不到半個月就衝破萬元大關？
關鍵在於「AI 算力支出」。隨著 Google、Amazon（亞馬遜）、Microsoft（微軟）與 Meta 等全球雲端服務供應商（CSP）在 2026 年持續擴大 AI 算力支出，伺服器管理需求呈爆發式成長。信驊身為全球最大的遠端伺服器管理晶片製造商，反映了市場對 AI 供應鏈的絕對信心，股價也因此不斷刷新「萬元俱樂部」的紀錄。
到底信驊做什麼的？ 簡單來說，它是伺服器的「硬體管家」。
信驊的主力產品為 BMC（遠端伺服器管理晶片）。當全球巨頭機房運轉時，BMC 能遠端監控電壓、溫度及軟硬體狀態，確保 AI 算力不中斷。
• 全球市占率： 驚人的 70% 至 80%，讓它成為亞馬遜與微軟的死忠夥伴。
• 高薪留將： 公司章程明定獲利提撥至少 8% 給員工。這支僅 140 人的團隊，員工平均年薪高達 540 萬元，居上市櫃之冠。
據悉，信驊的創辦董事長林鴻明，曾是 2003 年併購案下「被離職」的失業工程師，他憑藉著磨劍 20 年的精神，成功將失業危機轉化為一張 1,245 萬的股王傳奇。
在 2026 年的定期定額存股清單中，除了台積電（2330）、鴻海（2317）與金融股（如兆豐金、玉山金）外，高價股也進入了小資族的視野。
很多人疑惑：「1000 元可以玩股票嗎？」答案是肯定的。雖然信驊一張要價千萬，但透過券商提供的「定期定額」或「零股交易」，每筆最低投資門檻僅需 1,000 元。這讓小資族也能參與股王的成長，享受 AI 供應鏈帶來的長線紅利。
信驊(5274)歷史股價與未來展望：第二隻腳「酷博樂」
回顧 5274 歷史行情，信驊在 2026 年 2 月底才剛觸及萬元，隨即雖有波動，但在 3/12 衝上 10,585 元，直到今日觸及 12,450 元。董事長林鴻明並未止步，正全力推動第二引擎「酷博樂（Cupola360）」，發展 360 度影像解決方案，瞄準未來的 AI 機器人與世界模型市場。
提醒： 信驊具備高度「贏者全拿」特性。但提醒投資人，高價股跳動點大，1% 的震盪就是 10 萬元起跳。即便採用定期定額存股，也應隨時注意 CSP 廠商的支出展望。
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