我是廣告 請繼續往下閱讀

淡江大橋將於今年5月通車，國民黨新北市長參選人李四川昨（17）日前往八里區與多名里長及鄉親客廳會，傾聽基層心聲，對於鄉親反映淡江大橋夜間風切聲擾民，李四川晚間立即前往淡江大橋旁考察，並以實務經驗提出解方。李四川表示，專業問題必須專業解決，城市治理不能紙上談兵，唯有站在第一線，才能快速務實地解決民眾問題。李四川昨日晚間與八里區里長聯誼會長、訊塘里長張金貴、埤頭里長曾志國、米倉里長張恒、頂罟里長洪志成、荖仟里長楊萬福、舊城里長陳天發等多名里長及鄉親舉行客廳會，並針對里長及鄉親提出的問題與建議，直接給予回應與解答。對於許多鄉親及里長反映，淡江大橋夜晚因風切產生的嗡鳴聲，造成當地居民夜間難以入眠、嚴重影響生活，李四川晚間也立刻前往淡江大橋旁的河畔實地考察，許多鄉親看見李四川親自到來，感到相當驚喜，並立刻上前表達心聲。李四川表示，根據相關單位初判，嗡鳴聲可能來自人行道扶手縫隙的風切共振，不少建築物也有類似狀況，透過吸音材料、封閉空隙等方式有望改善，據了解，相關單位鑑定報告即將出爐，預計4月底可完成改善。張金貴提到，李四川在新北市副巿長任內，協助完成商港七路徵收及增建當地排水箱涵，為地方發展及治水帶來顯著效益，新北市就是需要李四川這樣真正做實事的市長，站在第一線解決民眾問題。李四川昨日在八里的客廳會一路持續到晚上10點，最後在當地鄉親熱情邀請下留宿一晚，今（18）日一早與八里區調解會主席張義忠、前八里鄉長柯慶長及多名鄉親進行早餐會，持續聆聽基層心聲。李四川強調，專業問題必須專業解決，公職生涯數十年來，他始終站在第一線，直面問題、快速解決，未來擔任新北市長，將秉持不變態度，以工程專業、理性務實的方式，全力為新北市民解決問題，帶來更好的生活品質。